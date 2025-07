FEDERICO CHIESA IN SERIE A: affare chiuso | C’è il romantico ritorno

Federico Chiesa potrebbe ritornare in Serie A in questa estate: un club italiano lo sta cercando fortemente

Tantissime società del nostro campionato hanno, oramai da parecchi mesi, iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno lavorando duramente per valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, per esempio, dovrà necessariamente porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad un’opera di ringiovanimento e di ricambio generazionale della rosa nerazzurra. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare un solco con le società rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro ha intenzione di fare un mercato molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare l’ultima stagione deludente e, per farlo, si è affidato alla guida della coppa Tare-Allegri. La Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria del campionato.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Federico Chiesa su cui c’è un interesse molto forte da parte di una big della nostra Serie A.

Chiesa, ritorno in Serie A? Una big lo cerca fortemente

Federico Chiesa potrebbe ritornare nuovamente a giocare in Serie A. L’esterno italiano, dopo un’esperienza molto deludente in Premier League con la maglia del Liverpool, ha deciso di voler riprovare un’avventura professionale in Italia.

E su di lui ci sono gli occhi fissi del Napoli che sta cercando un esterno d’attacco, capace di giocare anche come quinto di centrocampo. I partenopei hanno intenzione di attendere, eventualmente, la fine del mercato per poter offrire un prestito con diritto di riscatto per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Napoli su Chiesa, ma non solo: anche un’altra italiana

Il Napoli, però, non è la sola squadra sulle tracce di Federico Chiesa. Infatti, anche l’Atalanta ha intenzione di fare un’offerta per il giocatore. I bergamaschi, dopo aver incassato quasi 70 milioni di euro dalla cessione di Retegui, vuole offrire 15 milioni per il cartellino.

La Dea, infatti, cerca un profilo capace di saltare l’uomo e di creare la superiorità numerica e Chiesa potrebbe avere una grande occasione per rilanciarsi.