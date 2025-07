Va bene, vengo alla Lazio | Aspetto che il mercato si sblocchi: si allena già a Formello con Sarri

Il giocatore vuole giocare nella Lazio e con Maurizio Sarri: aspetta solo che si sblocchi il mercato biancoceleste

La Lazio non sta vivendo, a livello societario, uno dei suoi momenti migliori per quanto riguardo i conti. Infatti, i biancocelesti, al momento, non possono fare mercato in entrata, perchè non sono riusciti a raggiungere i parametri idonei che riguardano l’indice di liquidità. Per questo, serviranno prima delle cessioni ed anche importanti.

Il club ha deciso di puntare su Maurizio Sarri per la panchina biancoceleste che vuole avere delle novità per quanto riguarda la situazione dal momento che aveva una lista per quanto riguarda i giocatori su cui puntare e da poter trattare, ma, ovviamente, il tutto è completamente bloccato in questo senso.

Una situazione sicuramente molto complessa e che andrà risolta al più presto per regalare al tecnico qualche pedina che possa essere importante per il suo modo di giocare.

Intanto, uno dei giocatori che Sarri aveva puntato ha deciso di aspettare che la situazione si sblocchi per la società biancoceleste proprio per essere allenato dal tecnico toscano.

Lazio, il giocatore vuole aspettare che il mercato si sblocchi

La Lazio, come detto, deve affrontare la situazione che riguarda l’indice di liquidità, per cui il mercato in entrata è completamente bloccato. Ma c’è un giocatore che ha deciso di attendere che la situazione, per la società biancoceleste, si possa sbloccare in modo tale da riuscire a raggiungere nuovamente il tecnico toscano.

Si tratta di Lorenzo Insigne che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, dopo essersi svincolato dal Toronto, ha intenzione di giocare per i capitolini. Addirittura, sempre secondo il quotidiano, lo stesso Sarri lo vorrebbe quanto prima a Formello per farlo allenare con la squadra.

Lazio, tanti gioielli nel mirino delle big europee

La Lazio, per risolvere quanto prima la situazione dell’indice di liquidità, deve fare necessariamente una o due cessioni molto pesanti. Ma il presidente Claudio Lotito ha già detto chiaramente che non vuole smantellare la squadra.

Giocatori come Gila, Isaksen, Guendouzi, Rovella, Zaccagni e Castellanos fanno gola a tantissime grandi squadre europee. Ma la situazione è in divenire, anche se al momento bloccato.