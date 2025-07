ULTIM’ORA MBAPPE’, il Real Madrid informato poco fa | RIVOLUZIONE TOTALE

Il Real Madrid riceve una notizia che riguarda l’attaccante francese, Kylian Mbappè: lo ha comunicato lui stesso

Il Real Madrid, dopo le tante vittorie ottenute con Carlo Ancelotti sulla propria panchina, ha deciso di concludere il suo ciclo sulla panchina blanca e dare inizio a quello di Xabi Alonso. L’allenatore spagnolo è chiamato a portare i blancos a tornare a vincere sia in Spagna che in Champions League.

Per farlo, la società sta regalando colpi di mercato di grande tenore. Infatti, nella capitale spagnola sono arrivati giocatori come Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras e Mastantuono. Giocatori sicuramente giovani, ma già di livello davvero molto alto e pronti a contribuire per regalare grandi vittorie.

E non è ancora finita qui visto che potrebbe arrivare un altro difensore centrale ed un centrocampista che sappia abbinare quantità e qualità oltre che gioventù.

Intanto, il Real Madrid, ha ricevuto da poco una notizia da parte del suo attaccante francese, ovvero Kylian Mbappè. Il giocatore, infatti, ha deciso di prendere una decisione davvero molto importante.

Real Madrid, Mbappè ha preso una decisione: comunicato tutto al club

Kylian Mbappè ha preso un’importante decisione che riguarda la sua avventura al Real Madrid. Dopo l’addio di Luka Modric andato al Milan, il francese ha deciso di prendere quello che è stato il suo numero di maglia, ovvero la numero 10 lasciando il 9.

A sua volta, il numero 9, è andato al giovane attaccante brasiliano Endrick che, nella passata stagione, aveva il numero 16. Insomma, una decisione molto importante che fa capire quanta importanza ricopra l’ex campione del Mondo all’interno del mondo Real Madrid sia in campo che fuori.

Real Madrid, le ultime due richieste di Xabi Alonso

Xabi Alonso, per rinforzare la sua squadra, ha deciso di fare altre due richieste alla società: un difensore centrale ed un centrocampista. Per quanto riguarda il primo profilo il giocatore sarebbe stato individuato in Konatè che è in scadenza con il Liverpool e non dovrebbe rinnovare il contratto.

In mezzo, ci sono tanti giocatori che piacciono, ma quello che risponde maggiormente alle caratteristiche delineate dal tecnico è il centrocampista dello Stoccarda, Angelo Stiller, che piace anche all’Inter se dovesse partire Calhanoglu.