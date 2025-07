Ha vinto la Champions League, ora ha deciso di cambiare TOTALMENTE vita | Vive con soli 1500 euro al mese

L’ex campione d’Europa ha deciso di cambiare totalmente vita rispetto al passato e di vivere con 1500 euro al mese

In Europa tantissime squadre si stanno muovendo sul mercato per essere competitive nella prossima stagione. Soprattutto le big hanno intenzione di ambire a lottare per ogni tipo di competizione. Il Liverpool, per esempio, ha fatto già acquisti importanti. Frimpong, Kerzez e Wirtz sono già ad Anfield e adesso si punta a far arrivare anche Rodrygo.

A proposito di Real Madrid, anche i blancos hanno intenzione di rinforzarsi. Sono già arrivati giocatori come Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras e Mastantuono, ma qualcosa di ulteriore potrebbe essere effettuato per quanto riguarda il centrocampo con un elemento che sappia abbinare sia qualità che quantità.

Il Barcellona ha deciso di investire sulla corsia di sinistra dell’attacco acquistando in prestito con diritto di riscatto Rashford, mentre l’Arsenal è molto vicino ad acquistare Gyokeres.

Intanto, un ex giocatore che è riuscito a vincere la Champions League con la maglia del Barcellona ha deciso di cambiare radicalmente la propria vita vivendo con 1500 euro al mese.

Il campione cambia radicalmente vita: vive con 1500 euro al mese

Un giocatore che ha vinto la Champions League con la maglia del Barcellona di Luis Enrique e che adesso ha deciso di cambiare completamente la propria vita. Infatti, il difensore francese Mathieu, non si occupa più di calcio.

L’ex difensore, infatti, dopo essersi ritirato dal mondo del calcio, ha deciso di occuparsi di aprire un’attività e di occuparsi della vendita di articoli sportivi. Un cambiamento decisamente radicale.

Barcellona, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

Il Barcellona, intanto, vuole rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza blaugrana aveva intenzione di rinforzare la corsia sinistra del proprio attacco e lo ha fatto acquistando in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United, Marcus Rashford.

Per la corsia sinistra di difesa, invece, si cerca un giocatore di qualità come Grimaldo, mentre sembrano, almeno per ora, non trovare fondamento le voci che riguardano Denzel Dumfries e il pagamento della clausola fissata sul suo contratto del valore di 25 milioni di euro. Insomma, il tutto è in evoluzione.