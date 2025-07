Dalla Roma al PSG: l’AFFARE E’ UFFICIALE | Ecco il grande colpo dell’estate

Il giocatore è passato dalla Roma al Paris Saint-Germain: trasferimento quasi definito del tutto

Tantissime società del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, stanno programmando il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno lavorando molto duramente per valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della propria storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato molto importante.

Il Milan vuole necessariamente riscattare la stagione deludente dell’anno scorso ed ha deciso di affidare il proprio progetto alla coppia Tare-Allegri. La Juventus, invece, vuole tornare a competere per la vittoria dello scudetto.

Intanto, un giocatore della Roma è molto vicino a passare al Paris Saint-Germain. Un trasferimento sorprendente per la società giallorossa in questa sessione di mercato.

Roma, il ragazzo ha deciso di andare al PSG

La Roma è molto vicina alla cessione del giovane portiere classe 2006, Renato Marin. L’estremo difensore sta definendo gli ultimi dettagli per passare alla società parigina campione d’Europa.

Sicuramente non sarà titolare, visto che non solo la porta è coperta da un fenomeno come Donnarumma, ma addirittura la società della capitale francese ha tantissimi portieri come tesserati. La soluzione più probabile è quella di giocare nella squadra B o di andare a giocare in prestito altrove per provare a fare esperienza.

Roma, tutti gli obiettivi di mercato dell’estate

La Roma, intanto, sta provando a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo i primi arrivi, la società giallorossa deve fare ancora qualcosa per accontentare Giampiero Gasperini.

Sicuramente un difensore centrale giovane che è stato inquadrato in Ghilardi del Verona, ma occhio anche alla corsia destra di difesa con Wesley del Flamengo. A centrocampo un elemento di struttura e quantità.