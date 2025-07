COLPACCIO CHIUSO: arriva Camavinga in Serie A, il Real ha detto sì | Lo aspettano direttamente in ritiro

Eduardo Camavinga potrebbe arrivare in Serie A in estate: il giocatore seguito da tre club

Tantissime società del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno iniziata a fare le loro dovute valutazioni per quanto riguarda i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri, infatti, dovranno dare avvio ad una profonda opera di ringiovanimento della rosa e di ricambio generazionale. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare un solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro sta portando avanti un mercato molto importante.

Il Milan vuole riscattare l’ultima deludente stagione e, per farlo, ha deciso di affidarsi alla guida tecnica di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri hanno intenzione di tornare a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, in Serie A, potrebbe arrivare un giocatore molto importante come il centrocampista francese, Eduardo Camavinga. Il giocatore potrebbe lasciare il Real Madrid.

Camavinga lascia il Real Madrid? Tre di Serie A lo cercano

Eduardo Camavinga potrebbe lasciare il Real Madrid. Con l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei blancos, la rivalutazione di Arda Guler e la ricerca di un centrocampista sul mercato, il francese rischia di trovare sempre meno spazio, per questo, in base al suo impiego nelle prime amichevoli, potrebbe chiedere la cessione.

Su di lui Inter, Milan e Juventus stanno osservando la situazione. I nerazzurri dovranno capire cosa succederà con Calhanoglu e le cessioni, mentre i rossoneri e i bianconeri cercano proprio un profilo con le caratteristiche di Camavinga.

Milan e Juventus, gli obiettivi sul mercato

Milan e Juventus stanno cercando di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Entrambe le società, per quanto riguarda la difesa, hanno un obiettivo comune che è quello di Giovanni Leoni del Parma.

In mezzo, Allegri, cerca un centrocampista di passo e piace molto Jashari, mentre i bianconeri apprezzano molto Xhaka. In avanti potrebbe esserci un trasferimento che coinvolge entrambi e, nello specifico, Dusan Vlahovic.