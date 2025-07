E’ UFFICIALE: c’è la SQUALIFICA di sei mesi nel tennis | Carriera rovinata per sempre

Arriva l’ufficialità della squalifica per sei mesi: una carriera che, a questo punto, è stata rovinata

Il tennista del momento è sicuramente Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, dopo tutti i miglioramenti fatti sul campo e soprattutto dopo tutte le vittorie ottenute è riuscito ad arrivare alla posizione numero 1 nella classifica Atp. Un risultato completamente inimmaginabile fino a qualche mese fa.

Ma, negli ultimi mesi, la vicenda che lo ha visto coinvolto è stato il caso Clostebol. Infatti, Sinner, ha assunto questa sostanza vietata a causa di una negligenza da parte di un membro del suo staff. Alla fine, la vicenda, si è conclusa con il patteggiamento ad una squalifica di tre mesi con la WADA.

Una vicenda che ha profondamente segnato il mondo del tennis e che ha fatto anche fuoriuscire alcuni critici per il tennista italiano. Insomma, l’accaduto ha lasciato sicuramente degli strascichi, nonostante Sinner sia già ritornato in campo.

Intanto, a proposito di squalifiche, ne è arrivata un’altra sempre riguardante il mondo del tennis. Una vicenda che rischia di avere rovinato una carriera per sempre.

Ufficiale, arriva la squalifica: sei mesi di stop e carriera rovinata

Arrivano brutte notizie per la tennista cinese Shuai Peng. Infatti, la vicenda che l’ha riguardata ha portato ad una squalifica di sei mesi comminata da parte della Tennis Integrity Unit.

L’accusa è quella di aver violato il regolamento anticorruzione per aver obbligato a partecipare la sua compagna di doppio, Van Uytvanck che, dal canto suo, avrebbe rifiutato la proposta. Oltre alla squalifica di 6 mesi, sono anche arrivati 10 mila euro di multa. Una sanzione che rischia di aver rovinato la carriera della numero 80 al mondo nella classifica.

Sinner, adesso la continuità di vittorie

Per quanto riguarda Sinner, però, il ritorno in campo è stato inizialmente traumatico per poi essere dolcissimo. Infatti, prima ci sono state le due finali perse contro Alcaraz agli Internazionali di Roma e al Roland Garros.

Successivamente, la vendetta è stata servita con la vittoria al torneo di Wimbledon. Adesso, l’obiettivo, è quello di confermarsi ancora una volta come numero 1 al mondo, portando a casa altre vittorie che sarebbero di fondamentale importanza.