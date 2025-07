Preso Chiesa, il Liverpool lo manda gratis in Serie A | Trattativa CHIUSA

Federico Chiesa potrebbe ritornare gratuitamente a giocare in Serie A per tornare protagonista

Tantissimi club del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, hanno già iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando tutti quei profili che possano essere adatti ai loro progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri, infatti, dovranno necessariamente dare avvio ad una grande opera di ringiovanimento e ricambio generazionale della rosa nerazzurra. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri stanno facendo un mercato molto importante.

Il Milan vuole riscattare la passata stagione deludente e ha deciso di affidare la gestione tecnica della squadra alla coppia Igli Tare e Massimiliano Allegri. La Juventus, invece, vuole ritornare nuovamente a lottare per la vittoria del campionato.

Intanto, Federico Chiesa potrebbe essere uno dei protagonisti del mercato. L’esterno potrebbe ritornare nel nostro campionato per provare a riconquistare la Nazionale italiana.

Serie A, potrebbe tornare Chiesa: c’è la novità sul suo futuro

In Serie A potrebbe esserci un gradito ritorno come quello di Federico Chiesa. L’esterno italiano, infatti, è rimasto fuori dalla lista dei convocati del Liverpool per la tournèe in Asia. Una notizia che allontana ancora di più il ragazzo da Anfield.

Su di lui ci sono gli interessamenti da parte di tante società italiane. In primis, il Napoli che, se non dovesse arrivare a Ndoye, potrebbe pensarci in prestito con diritto di riscatto. Occhio anche al Milan, con Allegri suo grande estimatore, e all’Atalanta.

Chiesa, tornare protagonista per prendersi la Nazionale italiana

Federico Chiesa ha intenzione di ripartire con un nuovo progetto per fare in modo di ritornare nuovamente da protagonista. L’esterno non ha avuto un’esperienza facile al Liverpool, per questo vuole provare qualcosa di nuovo.

Tornare in Serie A potrebbe essere la giusta medicina per lui, magari con un allenatore che lo apprezzi e lo faccia sentire nuovamente importante.