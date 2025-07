LAURIENTE’ ALLA ROMA, Gasperini lo ha chiamato d’urgenza | Vieni da noi, ti aspettiamo tutti a Trigoria

Laurientè diventa un nuovo obiettivo per l’attacco della squadra giallorossa: Gasperini lo ha chiesto

La Roma ha iniziato da poco un nuovo corso in vista della prossima stagione. La società giallorossa, infatti, ha estremo bisogno di aumentare i ricavi per poter mettere al loro posto i conti e, di conseguenza, è vitale la qualificazione alla prossima Champions League. E per farlo, la dirigenza, ha deciso di affidarsi a Giampiero Gasperini.

Il tecnico di Grugliasco, dopo tanti anni passati all’Atalanta, con cui ha scritto pagine importanti della storia recente del club, ha deciso di trovare nuovi stimoli altrove e ha voluto fare il grande passo sulla panchina giallorossa. Insieme alla dirigenza capitolina, l’allenatore ha già chiesto alcuni profili dal mercato.

Pertanto, in questi e nei prossimi giorni, l’area sportiva della società è al lavoro per provare a portare a Trigoria gli elementi che possano essere utili alla squadra in vista della prossima stagione.

Intanto, uno degli obiettivi recenti per il mercato è l’esterno d’attacco del Sassuolo, Armand Laurientè. Il giocatore dovrebbe lasciare l’Emilia e vuole fare il grande salto.

Roma, obiettivo Laurientè: lo ha chiesto Gasperini

La Roma ha già iniziato a trattare qualche profilo per migliorare la rosa di Giampiero Gasperini. La società giallorossa ha già fatto qualche acquisto come quello di Ferguson dal Brighton e quello di El Ayanoui dal Lens e vuole ancora aggiungere qualcosa.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, come riportato da Il Messaggero, si punta all’esterno francese Armand Laurientè. Dopo il fallimento della trattativa con il Sunderland, la società giallorossa è pronta ad inserirsi per portarlo nella Capitale. Gasperini lo apprezza moltissimo e lo ha richiesto.

Roma, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

La Roma ha deciso di inserire giocatori che possano essere adatti al gioco di Gasperini in vista della prossima stagione. Dopo aver visto sfumare la trattativa per Rios, passato al Benfica, i giallorossi sono alla ricerca di un altro centrocampista. Nelle scorse ore è rimbalzato il profilo di Kessiè, ma occhio ad altre soluzioni.

Per quanto riguarda la corsia destra, piace sempre moltissimo l’esterno del Flamengo, Wesley, che è un pallino del nuovo allenatore giallorosso già da qualche anno.