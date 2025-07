Hanno scelto Bonucci come allenatore | Arriva la chiamata della vita: c’è grande emozione

Leonardo Bonucci potrebbe iniziare molto presto la sua carriera da allenatore: arriva la grande chiamata

Nella prossima stagione di Serie A saranno veramente tanti i cambiamenti sulle panchine di tantissime squadre. A cominciare dall’Inter che, dopo non essere riuscita a vincere nulla nella passata stagione, ha deciso di affidare la squadra al tecnico inesperto, Christian Chivu. Anche il Milan ha cambiato guida tecnica dopo il deludente campionato.

La squadra rossonera, infatti, sarà affidata al ritorno di Massimiliano Allegri. La Roma ha deciso di ripartire da un nuovo progetto tecnico e il nuovo allenatore della squadra sarà Giampiero Gasperini. Di conseguenza, anche l’Atalanta ha cambiato allenatore affidandosi a Ivan Juric dopo l’esperienza deludente in giallorosso ed in Premier League.

Anche la Lazio inizierà di nuovo dal passato. Infatti, il presidente Lotito ha deciso di ritornare sui suoi passi rispetto all’anno scorso e ha trovato l’accordo per il ritorno di Maurizio Sarri.

Intanto, un altro cambio potrebbe esserci su un’altra panchina e a giovarne potrebbe essere l’ex difensore bianconero, Leonardo Bonucci che potrebbe iniziare a breve la sua carriera da allenatore.

Bonucci, presto una panchina? Ecco chi lo vuole

Leonardo Bonucci potrebbe trovare molto presto una panchina. Infatti, dopo l’addio di Bernardo Corradi all’Italia Under 20, la FIGC sta pensando all’ex difensore bianconero come suo sostituto. Nel caso dovesse essere lui, il compito non sarà affatto semplice.

L’attuale collaboratore di Allegri, infatti, ha lasciato un segno indelebile nella squadra, riuscendo a valorizzare il talento, la tecnica e a fare in modo che si venisse a creare un grande senso di appartenenza. Il piano B a Bonucci sarebbe quello di Bollini.

Nazionale, parte un nuovo corso verso il Mondiale

Anche la Nazionale maggiore, come si sa, inizierà un nuovo corso che dovrà portare alla qualificazione al prossimo Mondiale. Infatti, dopo l’esonero di Luciano Spalletti, la FIGC ha deciso di affidare la panchina azzurra a Gennaro Gattuso.

L’ex tecnico rossonero punterà su senatori come Donnarumma, Bastoni, Buongiorno, Tonali, Barella e potrebbe avanzare convocazioni a sorpresa per provare a tornare a giocare un Mondiale dopo due edizioni in cui l’Italia manca in maniera del tutto imperdonabile.