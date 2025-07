NON VOGLIO ANDARE AL MILAN: rifiuto il trasferimento | Che beffa per Tare, boccone amarissimo

Il giocatore ha deciso di declinare la proposta del Milan: adesso Tare dovrà andare su altri obiettivi

Il Milan ha deciso di iniziare un nuovo corso rispetto a quello della passata stagione. La società rossonera, dopo due esoneri e dopo essere rimasta fuori da ogni competizione europea, ha deciso di puntare sulla gestione tecnica della coppia Igli Tare e Massimiliano Allegri. L’obiettivo è quello di tornare a lottare per qualcosa di importante.

In questo momento, dopo gli arrivi di Luka Modric da svincolato dal Real Madrid e di Samuele Ricci dal Torino per 25 milioni di euro, la società è molto vicina a finalizzare anche l’arrivo di Estupinan dal Brighton. Ma ancora molto dovrà essere fatto sia sulla corsia di destra che in mezzo al campo che nel ruolo di centravanti.

Tare, dunque, dovrà fare alla svelta visto che la società è in ritardo in alcune mosse per rinforzare la squadra che ha già una qualità di base alta, ma deve essere migliorata in alcuni reparti carenti.

Intanto, un giocatore, ha deciso di rifiutare l’offerta della società rossonera. Il ragazzo ha deciso di non giocare al Milan che, adesso, dovrà puntare su altri obiettivi.

Milan, il giocatore ha rifiutato i rossoneri: beffa incredibile per Tare

Il Milan, come detto, sta provando a trovare un profilo adatto anche per quanto riguarda il ruolo di centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. E, in tal caso, c’è un profilo che piace più di tutti che è quello di Boniface del Bayer Leverkusen.

Ma il centravanti ha allontanato tutte le voci che lo vorrebbero lontano dalla Bundes nella prossima stagione. Ecco le sue parole: “Sono assolutamente certo che il mio futuro sia qui. Dal mio punto di vista è chiaro che resterò al 100%. Ho ancora tre anni di contratto, voglio vincere altri trofei al Bayer e fare una grande stagione qui”.

Milan, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

Il Milan, intanto, sta lavorando per dare ad Allegri alcuni giocatori di qualità per la prossima stagione. Per la corsia destra di difesa piace molto Douè, mentre come difensore centrale si punta sempre Leoni.

In mezzo si cerca di trovare la chiave adatta per arrivare a Jashari, mentre in avanti il sogno è quello di arrivare a Dusan Vlahovic.