Addio Verstappen, ha deciso di andare via per sempre | La decisione spiazza tutti

Max Verstappen ha deciso di andare via dalla RedBull: una decisione, quella del pilota, che ha spiazzato in tanti

Il Mondiale di Formula 1 ha già definito quelle che sono le griglie nonostante ci si trova solamente nella prima parte della stagione. Infatti, a giocarsi il titolo, sono esclusivamente tre piloti per due scuderie. Nelle prime due posizioni di classifica, infatti, ci sono le due McLaren di Piastri e Lando Norris.

Mentre, per quanto riguarda il gradino più basso del podio c’è il pilota olandese Max Verstappen. Le due Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, invece, sono parecchio distaccate e, a causa di errori di strategia e di errori ingegneristici, non sono mai realmente state capace di essere competitive in pista.

Intanto, negli ultimi giorni, sono arrivate novità che hanno scosso un po’ quello che l’ambiente che gravita attorno alla RedBull. Prima, infatti, c’è stato l’addio del Team Principal, Horner, ma non è finita qui.

Infatti, a fine stagione, potrebbe dire clamorosamente addio anche Max Verstappen. Il pilota è insoddisfatto della stagione con la sua attuale vettura e si sta guardando attorno.

Verstappen, addio RedBull? Il pilota vuole una scuderia per vincere

Max Verstappen vuole dare l’addio alla RedBull e a tal proposito ci sarebbero già stati dei contatti importanti tra il pilota e la Mercedes per un suo trasferimento al termine della stagione di Formula 1. Tante problematiche tra rapporti e competitività che è venuta meno hanno reso insoddisfatto il 27enne olandese.

Intanto, della vicenda, ha parlato il consulente della RedBull, Helmut Marko. Ecco le sue parole: “Max può incontrare chi vuole, ma abbiamo un contratto fino al 2028 e partiamo dal presupposto che resterà con noi”.

Verstappen alla Mercedes? Il pilota può dare vita ad un domino

Nel caso in cui Verstappen dovesse davvero andar via dalla RedBull per passare alla Mercedes, il trasferimento potrebbe dare vita ad un domino di cambi di scuderia molto interessante e che coinvolgerebbe anche la Ferrari.

Infatti, proprio la RedBull potrebbe andare su Charles Leclerc che ha spesso manifestato il suo malcontento per non riuscire a competere ogni stagione. A quel punto, il Cavallino rampante dovrebbe trovare un pilota da affiancare ad Hamilton.