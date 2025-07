Mbappè: lascia il Real Madrid per lui, pronta una nuova avventura | Via per una questione di soldi

Un giocatore del Real Madrid potrebbe lasciare la capitale spagnola a causa dell’arrivo di Kylian Mbappè

Il Real Madrid, dopo non aver vinto nulla nella passata stagione, ha deciso di passare decisamente all’attacco per quanto riguarda le strategie di mercato. Nella capitale spagnola, infatti, sono arrivati già giocatori ed investimenti importantissimi. Infatti, i nuovi acquisti sono quelli di Alexander-Arnold, Huijsen, Carreras e Mastuantuono, oltre al nuovo allenatore Xabi Alonso.

E non è finita qui, visto che la società blanca sta anche cercando un giocatore con certe caratteristiche per il suo centrocampo. Ma, se da un lato gli acquisti generano entusiasmo, dall’altro ci sono anche delle grosse grane da risolvere. La prima è quella che riguarda l’esterno brasiliano, Rodrygo, che vuole lasciare la squadra.

Il giocatore vuole sentirsi importante in un progetto importante ed è per questo che, su di lui, ci sono gli occhi fissi di Arsenal, ma soprattutto del Liverpool che vorrebbe iniziare una trattativa.

Oltre a lui, un altro giocatore potrebbe salutare Madrid. La causa sta tutto nell’arrivo di Kylian Mbappè nella passata stagione. Il Real Madrid detta le condizioni: o questo o cessione.

Real Madrid, il giocatore può partire: la causa è Mbappè

Il Real Madrid, nonostante il mercato faraonico, è alle prese con l’ennesima grana. Infatti, ci sono difficoltà per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Vinicius Jr. Il giocatore, infatti, ha chiesto un ingaggio pari a 30 milioni di euro, come quello che la società paga a Mbappè.

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, però, il Real Madrid non ha intenzione di concederglielo visto che sforerebbe il suo tetto salariale. Per questo o si arriverà al rinnovo alle proprie condizioni entro il 2026 oppure il giocatore verrà messo in vendita.

Real Madrid, rivoluzione giovani di Xabi Alonso

L’arrivo di Xabi Alonso ha portato, al Real Madrid, una maggiore considerazione per quanto riguarda i giovani della rosa. Infatti, ha fatto impressione quanto riuscito a fare da Gonzalo Garcia durante il Mondiale per Club.

Così come la fiducia che è stata data ad Arda Guler, giocatore che è diventato una mezz’ala incredibile. Ora la missione sarà quella di fare integrare al meglio il nuovo fenomeno Mastantuono in modo da riuscire a farlo esprimere nel miglior modo possibile.