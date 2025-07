Inter, alla fine arriva anche il rinnovo | Firma fino al 2026: c’è anche l’ANNUNCIO UFFICIALE

I nerazzurri hanno ufficializzato il rinnovo contrattuale: il nuovo accordo sarà fino al 30 giugno del 2026

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i nerazzurri dovranno sottostare necessariamente ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per quanto riguarda la scelta di una allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, per la società nerazzurra, è stato ufficializzato un rinnovo di contratto. Il nuovo accordo prevede un nuovo contratto fino al 30 giugno del 2026.

Inter, arriva il rinnovo fino al 2026: c’è l’annuncio ufficiale

La società nerazzurra ha raggiunto un accordo ufficiale fino al 2026. Infatti, è stato reso ufficiale, anche attraverso i propri canali ufficiali, il prolungamento con Katie Bowens. Dunque, una permanenza importante per una giocatrice che ha fatto molto bene fino ad ora.

La squadra femminile nerazzurra, infatti, dopo il grande risultato della passata stagione con la qualificazione alla prossima Champions League, ha intenzione di alzare ancora l’asticella. L’obiettivo è sempre quello di avvicinarsi quanto più possibile alla vetta fino ad arrivare, finalmente, alla vittoria del campionato dopo tante stagioni di attesa.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, per quanto riguarda la squadra maschile, dovrà fare veramente molto per avviare l’opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa.

Sicuramente serviranno due elementi giovani in difesa, mentre in mezzo un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. Per quanto riguarda il reparto avanzato, invece, un giocatore capace di saltare l’uomo e garantire una buona dose di gol.