ECCO TONALI, colpaccio assoluto per il centrocampo | PIOGGIA DI MILIONI nella casse del Newcastle

Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle in questa sessione di mercato: un club ha pronta un’offerta per lui

Tantissime società di Serie A, oramai da parecchi mesi, stanno lavorando molto duramente per attuare quanto programmato sul mercato. I vari dirigenti stanno valutando i migliori profili per quanto riguarda i rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, che deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi l’anno scorso da Marotta e Ausilio.

La società nerazzurra deve dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta attuando un mercato davvero molto importante.

Il Milan vuole riscattare l’ultima stagione deludente e, per farlo, ha deciso di affidarsi al duo Tare-Allegri, mentre la Juventus ha tutta l’intenzione di ritornare a competere per la vittoria del campionato.

Intanto, una vecchia conoscenza del nostro calcio come Sandro Tonali, potrebbe cambiare squadra già questa estate. Un club molto importante è sulle sue tracce.

Tonali, via dal Newcastle? Un club lo cerca

Sandro Tonali potrebbe andare via dal Newcastle. Il centrocampista italiano, infatti, è stato uno dei migliori della squadra bianconera nella passata stagione ed è uno degli elementi cardine della Nazionale italiana.

Secondo quanto riportato da Er Faina, su di lui ci sarebbero gli occhi di una delle due squadre di Madrid. Tutto fa pensare che si tratti del Real Madrid sia per la disponibilità economica, ma anche perchè sta valutando vari profili in quella zona di campo. Ma per convincere il Newcastle ci vorranno davvero tantissimi soldi.

Tonali, un’anticipazione qualche tempo fa

Qualche mese fa si parlava, nei vari studi televisivi, di un interessamento della Juventus per Tonali. Nei fatti, per qualunque società italiana, un investimento monstre non sarebbe sostenibile.

Negli studi di Sky, Gianluca Di Marzio aveva proprio ipotizzato un interesse del Real Madrid per il giocatore. E chissà che queste indiscrezioni, in questa sessione di mercato, non potrebbero portare un altro italiano in maglia blanca.