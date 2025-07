Calciomercato Inter, niente da fare | Trasferimento cancellato: BATOSTA PER MAROTTA

Arriva la notizia clamorosa per i nerazzurri: il trasferimento del giocatore non si farà più

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la sua programmazione per quanto riguarda il mercato estivo. La società nerazzurra, infatti, vuole porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio la passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, i due dirigenti, dovranno sottostare alle volontà della nuova proprietà nerazzurra di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver affidato la panchina nerazzurra ad un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, arriva la doccia gelata per la società di viale della Liberazione. Infatti, la cessione del giocatore sembra essere saltata definitivamente.

Inter, cessione del giocatore saltata? La situazione

L’Inter, intanto, deve fare i conti con un intoppo di mercato. Infatti, l’esterno canadese, Tajon Buchanan è in uscita dai nerazzurri ed una delle squadre interessate a lui è il Sassuolo. Il club emiliano, però, a sua volta, ha avuto un intoppo.

Infatti, è saltato il trasferimento che avrebbe dovuto portare Laurientè al Sunderland. La cessione era stata finalizzata per 20 milioni di euro. Parte di quei soldi, a loro volta, sarebbero stati destinati all’Inter per la cessione dell’ex Club Brugge.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Intanto, i nerazzurri, dovranno fare moltissimo sul mercato estivo per dare avvio ad una profonda fase di ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa.

Di sicuro serviranno due difensori giovani, forti e capaci di poter essere già titolari. In mezzo, un centrocampista muscolare e di quantità insieme ad una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, invece, un giocatore capace di saltare l’uomo e garantire un buon contributo per quanto riguarda la zona gol. Insomma, il lavoro è appena cominciato e sarà una lunga estate.