SCOPPIA LA BUFERA IN FORMULA 1: litigio clamoroso, sono volate parole grosse | Che disastro

Arriva la notizia di una lite furibonda in Formula 1: scoppia la bufera con il pilota della scuderia

In Formula 1, in questa stagione, sono stati parecchi i cambiamenti per quanto riguarda i piloti e i trasferimenti in altre scuderie. Quello che sicuramente ha fatto maggiormente discutere è stato il passaggio del pilota inglese, Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Un trasferimento che ha dato molto entusiasmo ai tifosi della rossa.

In tanti si sono chiesti anche come sarebbe stata la convivenza con un altro numero uno come Charles Leclerc. Di fatto, il problema, non si è posto minimamente, visto che la Ferrari è ben lontana dal poter competere con le altre scuderie e ha già abbandonato in maniera anticipata la corsa per il Mondiale dopo un inizio di stagione molto complicato.

Anche i piloti non sono soddisfatti della situazione tanto che hanno manifestato il loro malcontento sia in occasioni pubbliche, davanti alle telecamere, sia in veste privata.

Intanto, arriva la notizia che scuote il mondo della Formula 1. Il pilota ha avuto un litigio molto acceso con il membro della scuderia. Sono volate parole grosse tra i due.

Formula 1, scontro molto acceso nella scuderia

Non tira una buona aria in RedBull. Infatti, nella scuderia, si è alle prese con il caso che riguarda il pilota principale, Max Verstappen. L’olandese sta vivendo una stagione non da protagonista visto che è ben distanziato dalle due McLaren per la vittoria del Mondiale e per questo sta iniziando a trattare per passare alla Mercedes.

Ma arriva il retroscena che riguarda Silverstone. Dopo la gara, Verstappen avrebbe avuto un grosso confronto con l’ex team principal, Horner, in cui sarebbero volate parole grosse. Il rapporto tra i due non era idilliaco già da prima, ma le vittorie avevano cancellato il tutto.

Verstappen, occhiolino alla Mercedes

Max Verstappen, come anticipato, strizza l’occhio alla Mercedes. Il pilota olandese, infatti, vuole cambiare scuderia nella prossima stagione per puntare alla vittoria.

Se davvero dovesse andar via, la RedBull potrebbe andare su Charles Leclerc, insoddisfatto di non poter essere competitivo sulla Ferrari. Ma per capirne di più bisognerà attendere i prossimi mesi dove le cose saranno più chiare.