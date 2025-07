Inter, cessione necessaria | Te ne devi andare: ti vendiamo SUBITO per finanziare il mercato

L’Inter ha preso una decisione che riguarda la cessione di un suo giocatore utile a finanziare altri colpi in entrata

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la programmazione del mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione. I due dirigenti, infatti, non hanno rinforzato a dovere la squadra non permettendo di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore inesperto, per la panchina nerazzurra, come Christian Chivu.

Intanto, i nerazzurri hanno deciso di comunicare al loro giocatore che è in uscita. La cifra della sua cessione può contribuire a raggiungere un colpo di mercato in entrata.

Inter, cessione in vista: i suoi soldi per un colpo in entrata

L’Inter ha deciso di cedere un suo giocatore. Si tratta dell’attaccante classe 2002, Sebastiano Esposito. Il ragazzo, infatti, è fuori dai piani di Christian Chivu e vuole un club in cui giocatore da protagonista e una società è molto interessata.

Si tratta del Parma che è alla ricerca di un attaccante con le sue caratteristiche. Per cederlo, i nerazzurri, chiedono circa 6-7 milioni di euro. Una cifra che potrebbe contribuire a fiondarsi sul difensore della società gialloblù, Giovanni Leoni che piace tantissimo in viale della Liberazione.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. La società nerazzurra dovrà necessariamente acquistare due difensori giovani e forti.

Poi, in mezzo, un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un giocatore capace di creare la superiorità numerica e di garantire una buona dose di gol.