Alla fine l’Inter ha deciso di venderlo | Cessione concordata con la società | ADDIO AL TITOLARISSIMO

L’Inter ha preso la sua decisione definitiva: il suo titolarissimo andrà via già in questa sessione di calciomercato

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la programmazione per il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha deciso di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, i due dirigenti, dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per avere scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, i nerazzurri, hanno preso una decisione definitiva. Il loro titolarissimo è in vendita. La società si aspetta un’offerta a breve per lui per definire in maniera concreta l’affare.

Inter, il titolarissimo va via: la situazione

Le strade dell’Inter e di Calhanoglu potrebbero separarsi molto presto. Il centrocampista turco, dopo le parole di Marotta post-eliminazione per il Mondiale per Club, è in uscita. Ed anche la sua volontà sarebbe quella di tornare in patria.

Il giocatore, fino ad ora, non ha mai chiesto la cessione, ma tante persone che gli stanno vicino hanno manifestato la sua volontà di andare via attraverso dichiarazioni social. Fallita la trattativa con il Galatasaray, su di lui c’è il Fenerbahce che nelle prossime ore potrebbe presentare un’offerta ufficiale. L’Inter chiede circa 30 milioni di euro per il ragazzo.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, sul mercato estivo ha fare davvero moltissimo. Sicuramente serviranno due difensori giovani, forti e pronti a poter essere già subito titolari in maglia nerazzurra.

In mezzo serve un centrocampista di quantità e struttura fisica ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un giocatore capace di saltare l’uomo e di garantire una buona dose di gol.