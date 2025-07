No alla Roma non ci vengo, BEFFA CLAMOROSA PER GASPERINI | Un altro trasferimento saltato

Un giocatore ha deciso di non andare alla Roma scegliendo il progetto di una altra società: delusione giallorossa

La Roma, dopo una stagione che, nonostante l’inizio traumatico e i tre cambi di panchina, è riuscita a rimontare in classifica garantendosi la partecipazione alla prossima Europa League. Un traguardo insperato per come si era messa la situazione, ma che alla fine ha potuto dare il via per far ripartire un nuovo progetto tecnico.

Infatti, i giallorossi, hanno deciso di ripartire da Giampiero Gasperini per la panchina che, dopo l’esperienza avuta per tanti anni con l’Atalanta, ha voluto fortemente ripartire dalla Capitale. E proprio con la società il tecnico ha iniziato già da tempo a stilare la lista dei profili adatti alla rosa per la prossima stagione.

Qualche giorno fa, davanti alle telecamere, Gasperini ha fatto notare un certo malcontento per quanto riguarda il ritardo per l’arrivo di alcuni giocatori che dovranno far parte della rosa.

E a tal proposito, uno di loro ha deciso di accettare l’offerta di un’altra società. La Roma era da parecchio tempo sul ragazzo, ma non potrà far nulla se non andare su un altro profilo.

Roma, beffa clamorosa: il giocatore ha accettato un’altra offerta

La Roma, da tempo, era sulle tracce di un centrocampista capace di essere bravo in entrambe le fase e capace di garantire anche qualche gol. Il profilo preferito era quello di Richard Rios, centrocampista brasiliano del Palmeiras.

Ma dopo tanto corteggiamento, il giocatore ha deciso di accettare l’offerta da parte del Benfica. I portoghesi hanno investito la cifra di 25 milioni di euro pagabili in tre esercizi. I giallorossi, dunque, dovranno necessariamente concentrarsi su altri profili per la zona di centrocampo.

Roma, ecco gli obiettivi per il mercato estivo

La Roma, intanto, lavora a fari spenti per accontentare le richieste tecnico-tattiche del suo allenatore. I giallorossi vogliono un centrocampista e dopo la delusione Rios, si è tanto parlato della possibilità di arrivare a Frank Kessiè.

Ma l’altro obiettivo importante riguarda la fascia destra dove lo stesso Gasperini ha indicato uno pupillo. Si tratta del brasiliano Wesley del Flamengo che costa circa 30 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra.