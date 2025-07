VLAHOVIC AL MILAN: c’è il colpo a effetto | L’ANNUNCIO UFFICIALE sorprende i tifosi

Dusan Vlahovic potrebbe andare al Milan questa estate: Max Allegri lo rivorrebbe con sè a Milanello

Dusan Vlahovic non sta vivendo sicuramente il suo periodo migliore con la maglia della Juventus. Il centravanti serbo era arrivato a Torino come il nuovo talento del calcio europeo pronto a far vedere tutte le sue qualità. E la sua avventura non era nemmeno iniziata male, con gol anche importanti segnati nella sua prima mezza stagione.

Successivamente, però, qualcosa è andato storto e il giocatore non è più riuscito ad esprimersi ai suoi livelli. La cifra di 80 milioni di euro spesa dalla società bianconera ha iniziato a pesare, così come l’ingaggio molto elevato hanno iniziato a mettergli molta pressione addosso. Oltre a questo, anche i risultati non soddisfacenti della squadra hanno contribuito al suo basso rendimento.

In tutto questo, i tifosi juventini hanno cominciato a rumoreggiare su di lui e anche lui non ha sempre avuto un atteggiamento teso a non surriscaldare gli animi dagli spalti.

Per questo il ragazzo potrebbe lasciare la Juventus in estate e su di lui ci sarebbero gli occhi del Milan e di Massimiliano Allegri che lo vorrebbe riallenare dopo la parentesi sulla panchina bianconera.

Juventus, Vlahovic può andare al Milan: la situazione

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus per andare a giocare al Milan. L’attaccante serbo, infatti, è completamente fuori dai piani juventini in vista della prossima stagione e il grande ingaggio da 12 milioni di euro netti all’anno contribuisce alla posizione dei bianconeri.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul giocatore c’è l’interesse del Milan e di Massimiliano Allegri che ha intenzione di rivitalizzarlo. Di fatto, i rossoneri, vorrebbero offrire un ingaggio da 6 milioni di euro a salire in base alla vittoria dello scudetto o alla qualificazione in Champions League. Un affare che risolverebbe dei problemi per entrambi i club, ma la palla passa al giocatore.

Milan, tutti i profili sul mercato estivo

Il Milan, intanto, si guarda intorno anche per quanto riguarda il mercato in altri ruoli. Sicuramente servono due terzini con i profili di Pubill ed Estupinan che piacciono molto in viale Aldo Rossi.

In mezzo il nome in cima alla lista è sempre quello di Jashari del Club Brugge per cui si proverà a trovare una quadra in queste settimane. In avanti piacciono anche Jackson ed Embolo.