Dalla Juve all’Inter: tutto confermato per il trasferimento dell’estate | TRADIMENTO shock

Il giocatore bianconero potrebbe giocare all’Inter nella prossima stagione: un tradimento incredibile per lui

L’Inter, oramai da parecchio tempo, ha iniziato a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, i due dirigenti, dovranno sottostare ai dettami della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo della squadra che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver ingaggiato, sulla panchina nerazzurra, un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore della Juventus potrebbe vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Un trasferimento che rappresenterebbe un grande tradimento per i bianconeri.

Inter, potrebbe arrivare il giocatore della Juventus: affare in vista?

Inter e Juventus potrebbero essere protagoniste di un affare molto interessante già questa estate. Infatti, la società bianconera, potrebbe far partire l’esterno Nico Gonzalez, arrivato solamente la scorsa estate alla Continassa.

Il giocatore non ha convinto la società bianconera che lo avrebbe messo già sul mercato. I nerazzurri stanno cercando un profilo che sappia saltare l’uomo e l’argentino potrebbe incarnare queste caratteristiche utili dalla trequarti in su. I prossimi giorni potrebbero essere molto importanti per capire la fattibilità dell’affare.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, deve dare avvio ad una grande opera di ricambio generazionale e ringiovanimento della sua rosa. Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti.

In mezzo, un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala capace di dare qualità e velocità alla manovra. In avanti, un giocatore capace si saltare l’uomo e creare superiorità numerica, oltre a contribuire con una buona dose di gol.