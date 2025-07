SORPRESA TOTALE AL REAL MADRID: ha deciso di andare via all’improvviso | Saluti a tutti, ADDIO BLANCOS

Il Real Madrid riceve una novità sorprendente: il giocatore ha deciso di andare via dai blancos

Il Real Madrid, dopo la deludente stagione dell’anno scorso, ora sta cercando il riscatto a partire dal mercato. La società della capitale spagnola, infatti, ha deciso di mettere mano pesantemente al portafogli in modo da creare la solita supersquadra fatta di grandissimi giocatori e di giovani da far arrivare allo stesso livello.

Infatti, al Santiago Bernabeu, sono arrivati elementi come Hujisen, Alexander-Arnold, Carreras e Mastantuono. Insomma, grandi investimenti sia per il presente che per il futuro, per cercare di vincere ancora sia in Spagna, ma soprattutto in Europa dove, negli ultimi anni, i blancos hanno quasi sempre dettato la legge del padrone.

Ma nelle ultime ore è arrivata una decisione che ha sorpreso, in qualche modo, sia i tifosi, ma soprattutto i giocatori della squadra madrilena.

Infatti, un giocatore non farà più parte della rosa di Xabi Alonso. Il ragazzo proverà una nuova avventura e saluterà i compagni di squadra e tutti i tifosi che si erano legati molto a lui.

Real Madrid, la bandiera va via: è ufficiale

Le strade del Real Madrid e di Lucas Vazquez si separano definitivamente. Il terzino spagnolo, dopo tantissimi anni in blanco – è arrivato all’età di 16 anni e ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile – andrà via a parametro zero dopo che non è stato trovato l’accordo per il rinnovo.

Una decisione che sicuramente ha intristito i compagni di squadra, ma soprattutto i tifosi che vedevano in lui un prodotto del settore giovanile ed un madridista purosangue. Per Vazquez ci sarà anche una cerimonia d’addio davanti alla stampa.

Real Madrid, sarà sfida ancora al Barcellona e alle big europee

La vittoria della scorsa Liga Spagnola da parte del Barcellona non è andata giù dalle parti di Madrid. Per questo la squadra è totalmente focalizzata a provare a tornare a vincere nonostante un nuovo allenatore ed un nuovo gruppo da ricreare.

Ma servirà massima attenzione ed equilibrio in campo, perchè le rivali si stanno rinforzando e non vogliono stare assolutamente a guardare anche nella prossima stagione sportiva.