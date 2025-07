Ciao Inter, è stato bellissimo stare con voi | E’ arrivato il momento di andarmene: FIRMATO CON UN CLUB DI PREMIER

Il giocatore nerazzurro ha deciso di andare via: una squadra di Premier League lo vuole fortemente

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il proprio mercato estivo in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra e non sono riusciti a farle fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti nerazzurri dovranno sottostare ai diktat dati dalla nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra nerazzurra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver puntato su un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, un giocatore nerazzurro ha deciso di lasciare Appiano Gentile. Dopo l’ultima stagione, un club di Premier League sta spingendo molto forte per averlo l’anno prossimo.

Inter, il giocatore ha deciso: vuole andare in Premier League

L’Inter è molto attiva, in questo momento, sul mercato in entrata, ma deve pensare anche ad alcune uscite. E c’è un giocatore che, molto presto, potrebbe andare in Premier League. Si tratta del difensore tedesco, Yann Bisseck.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore è cercato dall’Aston Villa che starebbe pensando di presentare un’offerta all’Inter per liberare definitivamente il ragazzo. I nerazzurri, dal canto loro, chiedono una cifra di circa 30-35 milioni per lasciare partire il ragazzo. Nelle prossime settimane si potrebbe entrare in una fase importante che potrebbe portare alla chiusura.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, deve pensare a come iniziare la profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Servirà fare molto mercato per riuscirci.

In difesa ci vorranno due difensori giovani e forti, mentre in mezzo un giocatore di quantità ed una mezz’ala capace di dare qualità e di creare superiorità numerica. In avanti, un giocatore con caratteristiche differenti rispetto a quelle attuali e con una buona dose di gol.