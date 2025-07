Lascio l’Inter, firmo immediatamente per i bianconeri | E’ il mio futuro: è la SQUADRA PERFETTA PER ME

Il giocatore ha deciso di lasciare l’Inter per trasferirsi nella squadra bianconera in cui potrebbe giocare di più

L’Inter, oramai da parecchio tempo, ha iniziato a programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare necessariamente ai diktat della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver scelto per la panchina nerazzurra un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore nerazzurro, ha deciso di lasciare l’Inter in quest’estate. Il ragazzo non ha avuto molto spazio la scorsa stagione e ha intenzione di andare al club bianconero.

Inter, il giocatore vuole andare via: lo vuole la squadra bianconera

L’Inter potrebbe dire presto addio ad un giocatore. Si tratta di Mehdi Taremi, attaccante che nella passata stagione ha fatto molto male in nerazzurro e che non ha convinto nè il nuovo allenatore, Christian Chivu, nè la società.

Su di lui ci sono gli interessi di tante squadre, sia dalla Premier League, ma soprattutto dalla Turchia dove il Besiktas sta insistendo per prelevarlo. I nerazzurri valutano il giocatore circa 10 milioni di euro, ma la cifra si potrebbe abbassare.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, ha intenzione di fare tantissimo sul mercato perchè dovrà fare un grande ricambio generazionale e un ringiovanimento generale. Sicuramente, serviranno due difensori giovani e forti.

In mezzo, sicuramente un centrocampista di struttura fisica, ma anche una mezz’ala di qualità e capace di creare superiorità numerica. In attacco, un giocatore che abbia qualità differenti rispetto a quelle attualmente presenti in rosa e che riesca a contribuire in modo importante in zona gol.