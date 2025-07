Addio Inter, io vado via | Chivu non mi vuole dare un’altra chance: ECCO L’ANNUNCIO UFFICIALE

Il giocatore nerazzurro ha deciso di andare via dall’Inter: per Chivu è fuori dal progetto tecnico

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha intenzione di porre rimedio agli errori fatti la scorsa estate da Marotta e Ausilio, che nella passata stagione non hanno rinforzato la squadra a dovere e non hanno permesso di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, i due dirigenti, dovranno necessariamente sottostare ai diktat da parte della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio, dal momento che hanno deciso di affidare la squadra nerazzurra ad un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore nerazzurro, ha deciso di lasciare Appiano Gentile già questa estate visto che non rientra nel progetto tecnico del tecnico e della società.

Inter, il giocatore va via: non rientra più nei piani

L’Inter ha già programmato il gruppo di giocatori su cui puntare nella prossima stagione. Uno di quelli che non rientra più nel progetto della società e dell’allenatore è il terzino argentino, Franco Carboni.

Il ragazzo classe 2003 ha deciso di accettare la corte dell’Empoli in Serie B, nella prossima stagione. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Dunque, un altro dei fratelli Carboni andrà a fare un’esperienza altrove.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, come anticipato, ha intenzione di fare un profondo ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa per rimanere ancora ad altissimi livelli.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti, mentre in mezzo un giocatore di peso e quantità ed una mezz’ala di qualità e capace di creare superiorità numerica. In avanti, invece, servirà sicuramente un giocatore con caratteristiche differenti rispetto a quelle attualmente presenti nella rosa nerazzurra. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane in qualcosa dovrà per forza muoversi.