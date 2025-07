ECCO CHE ARRIVA VLAHOVIC, capolavoro della società | FIRMA GRATIS PER NOI

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus e un club sta provando a tentarlo per l’anno prossimo

La Juventus, in queste giornate di calciomercato, è alle prese con il caso Vlahovic. Il giocatore serbo, da quando è in maglia bianconera ha avuto pochi picchi e troppe pause. Dopo un investimento da 80 milioni di euro, ci si aspettava sicuramente di più e, pertanto, il ragazzo è finito fuori dai piani del club.

Anche con Igor Tudor, che in tempi non sospetti ha apprezzato molto il giocatore definendolo come il miglior attaccante della Serie A, ha dovuto puntare su altri giocatori. Il problema reale della società bianconera è quello dell’ingaggio del giocatore che percepisce circa 12 milioni di euro netti.

La dirigenza ha anche proposto una risoluzione del contratto, ma Vlahovic ha voluto riconosciuta l’intera annualità di stipendio, quindi, fino ad ora, non è cambiato molto.

La voce che circola è quella secondo cui il giocatore abbia intenzione di andare via a parametro zero l’anno prossimo e, a tal proposito, c’è un club che sta seguendo da vicino questa traccia.

Juventus, un club punta Dusan Vlahovic a parametro zero

La Juventus vuole cercare di risolvere la situazione riguardo a Vlahovic quanto prima, anche per sbloccare alcune situazioni di mercato. Il giocatore, ad oggi, ha rifiutato qualunque proposta proveniente da altre società, indispettendo il club.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, sul giocatore ci sarebbe l’ombra di Marotta. Il presidente nerazzurra vorrebbe provare a prelevarlo a parametro zero nella prossima stagione, quando il contratto del centravanti serbo scadrà. Ancora il tutto è prematuro, ma la situazione potrebbe schiarirsi a breve.

Juventus, tutti i profili sul mercato estivo

La Juventus, intanto, sta provando a lavorare sul mercato in entrata. La società bianconera, infatti, vuole avere una rosa competitiva per la prossima stagione. In difesa piace molto il giovane difensore del Parma, Giovanni Leoni.

In mezzo, si punta Davide Frattesi, mentre in attacco, dopo l’arrivo a zero di Jonathan David, si cerca la riconferma in prestito di Kolo Muani e l’arrivo di Jadon Sancho dal Manchester United. Le prossime settimane saranno molto importanti in questo senso.