Addio Milan, io vado via: meglio giocare per la salvezza che restare qui | A Milanello non mi vuole più nessuno

Il giocatore del Milan ha deciso di andare via dai rossoneri e passare ad una squadra che si gioca la salvezza

Il Milan ha deciso di dar vita ad un nuovo corso. Dopo la scorsa stagione con Paulo Fonseca e Sergio Conceicao in cui la squadra è arrivata ottava in classifica e fuori dalle coppe europee, la società ha deciso di affidarsi alla coppia formata da Igli Tare e Massimiliano Allegri per portare la squadra nuovamente in alto.

Un progetto che dovrà partire ex novo e che coinvolgerà sia giocatori esperti che elementi giovani da far crescere e valorizzare per il presente e il futuro della squadra. A Milanello sono già arrivati elementi importanti come Luka Modric svincolato dal Real Madrid e Samuele Ricci dal Torino per la cifra di 25 milioni di euro.

Ma non è finita qui perchè la dirigenza rossonera ha ancora in cantiere di irrobustire l’organico e di provare a lottare per la vittoria dello scudetto insieme alle altre big.

Intanto, un giocatore della rosa rossonera ha deciso di lasciare la squadra. Il ragazzo era fuori dai piani ed ha deciso di andare a giocare in una squadra che lotta per la salvezza.

Milan, il giocatore dice addio: va a giocarsi la salvezza

Il Milan ha deciso di dire addio al giovane portiere Lapo Nava. Il ragazzo andrà a giocare nella neo-promossa Cremonese per la prossima stagione, ma ciò che desta curiosità è la modalità del trasferimento.

Infatti, Nava, andrà si trasferirà a parametro zero, ma, come accaduto anche per altri giovani rossoneri, il club vanterà una percentuale sulla futura rivendita. Un modus operandi che il club rossonero ha avanzato per altri ragazzi, uno su tutti Daniel Maldini all’Atalanta andato con le stesse modalità.

Milan, tutti i profili per il mercato estivo

Il Milan, come detto, sta lavorando anche per operazioni in entrata. In difesa il profilo che piace di più è quello del giovane del Parma, Giovanni Leoni. In mezzo, invece, la società insisterà per Jashari del Club Brugge.

In avanti, il sogno sarebbe quello di portare a Milanello Dusan Vlahovic, mentre occhio all’occasione Embolo che potrebbe essere acquistato per circa 15 milioni di euro.