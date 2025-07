No, al Milan non vengo: preferisco un altro club di Serie A | Dietrofront assurdo di mercato

Il giocatore ha rifiutato la squadra rossonera ed ha preferito accasarsi in un’altra squadra di Serie A

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il prossimo mercato in vista della nuova stagione. I vari dirigenti stanno facendo le loro valutazioni per quanto riguarda i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate.

I nerazzurri dovranno avviare una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra ha in mente di fare un mercato molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la passata e deludente stagione e, per farlo, si è affidato al duo Tare-Allegri. Per quanto riguarda la Juventus, i bianconeri, hanno intenzione di provare a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, è arrivata la notizia inerente ad un retroscena di mercato. Il giocatore ha deciso di rifiutare la proposta fatta dal Milan per andare a giocare in un’altra squadra di Serie A.

Milan, il giocatore rifiuta i rossoneri: andrà a giocare in un’altra big

Il Milan sta lavorando sul mercato per trovare i profili adatti al tipo di gioco di Massimiliano Allegri. Ma i rossoneri hanno dovuto subire un grande rifiuto da parte di un calciatore in questa sessione di mercato. Si tratta dell’oramai ex attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca.

Il centravanti, infatti, ha deciso di accettare la corte del Napoli e di andare a giocare nella squadra di Antonio Conte per la cifra di 35 milioni di euro complessivi. Dunque, i rossoneri, dovranno guardare altrove per il reparto offensivo.

Milan, tutti i profili sul mercato estivo

La società rossonera, intanto, è molto attiva per quanto riguarda le entrate. In difesa il profilo che piace maggiormente è quello del giovane del Parma, Giovanni Leoni.

In mezzo, si punta con decisione ancora per Jashari. Mentre per quanto riguarda il reparto offensivo, il sogno è sempre Vlahovic, ma è spuntato anche il nome di Embolo.