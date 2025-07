Balotelli in Serie B, firma con lo storico club | Ultima maglia della sua carriera

Mario Balotelli potrebbe ritornare a giocare, ma in Serie B, dove un club storico starebbe pensando a lui

La carriera di Mario Balotelli avrebbe potuto dare sicuramente di più sotto ogni punto di vista. Il giocatore è stato sicuramente uno dei migliori talenti che il nostro calcio abbia mai prodotto, ma i troppi atteggiamenti sbagliati ne hanno vanificato una carriera che sarebbe potuta essere ai massimi livelli.

Un giocatore che è riuscito a giocare in grandissime squadre come il Manchester City, il Liverpool, l’Inter ed il Milan e che ha sempre sprecato le occasioni che gli sono state concesse. Nell’ultima stagione, Balotelli, ha vestito la maglia del Genoa. Ma l’avvento di Vieira sulla panchina del Grifone lo ha completamente messo fuori dalla squadra.

Per questo, adesso, l’ex centravanti della Nazionale sta pensando di ripartire per quella che potrebbe essere l’ultima maglia della sua carriera e per dimostrare di poter fare la differenza.

A tal proposito, un interesse si starebbe manifestando timidamente in Serie B, dove un club storico starebbe pensando a lui per completare il reparto offensivo. Per il giocatore sarebbe anche un trasferimento suggestivo.

Balotelli, futuro in Serie B? Un club ci pensa

Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Serie B. Dopo la brutta esperienza avuta con la maglia del Genoa, il giocatore ha intenzione di dire ancora la sua in campo e potrebbe farlo dalla serie cadetta. A tal proposito, un club starebbe timidamente pensando a lui.

Si tratta del Palermo che vuole costruire una grande squadra e che sta acquistando giocatori importantissimi per la categoria. Bisognerà vedere se i siciliani decideranno di affondare il colpo su di lui che è nato a Palermo e per cui sarebbe un ritorno suggestivo.

Balotelli, un grandissimo talento che ha sbagliato troppo

Balotelli è sicuramente uno di quei giocatori per cui c’è il rammarico di cosa sarebbe potuto essere. Un giocatore capace di giocate incredibili e che avrebbe potuto fare la differenza e competere anche per la vittoria di premi individuali.

I suoi atteggiamenti non hanno permesso di sbocciare in maniera definitiva e per questo si parla di lui come di un ‘what if’.