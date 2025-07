Altro che Lazio, Insigne torna in Serie A ma non con Sarri | Colpo sensazionale, con lui si va subito in Champions League

Lorenzo Insigne potrebbe ritornare in Serie A, ma non alla Lazio: un club lo punta per andare in Europa

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato, oramai da parecchio tempo, a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori giocatori e i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno necessariamente dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e ringiovanimento. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro ha intenzione di fare un mercato molto importante.

Il Milan, dal canto suo, ha intenzione di riscattare la passata deludente stagione e per farlo si è affidato al duo Tare-Allegri. La Juventus, invece, ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria del campionato.

Intanto, uno dei protagonisti del mercato potrebbe essere Lorenzo Insigne che vuole ritornare in Serie A. Ma potrebbe non essere la Lazio la sua prossima destinazione.

Lazio, sfuma Insigne? Un club sul fantasista italiano

Lorenzo Insigne potrebbe ritornare in Serie A, ma non alla Lazio. L’esterno d’attacco ha dato il suo addio al Toronto e nei giorni scorsi si era parlato di contatti avvenuti con il suo ex allenatore, Maurizio Sarri. Ma i problemi economici della società biancoceleste rischiano di non far concretizzare l’affare.

Per questo, nelle ultime ore, si è inserito con forza il Como che ha intenzione di puntare alla qualificazione nelle coppe europee e vorrebbe puntare sull’ex Napoli.

Lazio, tanti big nel mirino delle grandi d’Europa

La Lazio è alle prese con i problemi inerenti l’indice di liquidità. Il club della Capitale, in questo momento, non può fare operazioni in entrata e può soltanto cedere per raggiungere i parametri stabiliti.

Giocatori come Gila, Isaksen, Rovella, Guendouzi, Castellanos e Zaccagni hanno gli occhi di tante big. Le loro cessioni potrebbero creare spazio importante per poi acquistare qualcuno.