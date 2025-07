50 milioni per Lookman | Affare fatto per l’Inter, Marotta chiude il colpo dell’anno

L’Inter punta con decisione all’acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta che chiede circa 50 milioni di euro

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato in vista della nuova stagione. La società nerazzurra ha intenzione di rimediare ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, i due dirigenti nerazzurri, dovranno necessariamente sottostare ai diktat della proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Non sarà un compito semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per quanto riguarda la scelta di un tecnico inesperto come Christian Chivu alla guida della panchina nerazzurra.

Intanto, tra i giocatore che la società sta puntando c’è sicuramente Ademola Lookman. Il giocatore dell’Atalanta vuole giocare a Milano, ma la Dea chiede circa 50 milioni di euro per lui.

Inter, si punta decisi su Lookman: il giocatore vale 50 milioni di euro

L’Inter, a sorpresa, punta con decisione su Ademola Lookman. L’esterno nigeriano che tanto bene ha fatto nel nostro campionato ha l’accordo con la società nerazzurra che, adesso, deve trovare quello con l‘Atalanta.

Marotta e Ausilio hanno intenzione di offrire circa 40 milioni, mentre la Dea ne chiede dieci in più. Una trattativa che può decollare a breve e che potrebbe regalare ai nerazzurri quel giocatore con caratteristiche che mancano ancora alla squadra e che possono far fare il salto di qualità.

Inter, ecco perchè Lookman

L’acquisto di Lookman è prioritario per l’Inter e la scelta di virare su di lui ha un motivazione precisa. I nerazzurri sono carenti di giocatori che possano creare superiorità numerica e che possano sbloccare quelle partite in cui le squadre si chiudono dietro.

Per questo, il profilo del nigeriano, è perfetto in questo senso. Un giocatore che ha numeri importanti sia in Italia che in Europa e che consentirebbe tante soluzioni nuove alla squadra nerazzurra che, nella passata stagione, ha avuto difficoltà in questo senso.