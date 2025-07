NO SECCO ALL’ARABIA SAUDITA: voglio stare solo al Milan | Chiudo la carriera qui

Il giocatore ha deciso di rimanere in maglia rossonera rifiutando offerte allettanti dall’Arabia Saudita

Il Milan ha deciso di aprire un nuovo corso con una nuova gestione tecnica. Dopo la deludente stagione dello scorso anno, culminata con un ottavo posto che ha tenuto i rossoneri lontani dalle coppe europee per la prossima stagione, il club di viale Aldo Rossi ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Igli Tare e Massimiliano Allegri.

I rossoneri, in questo momento, sono impegnati nella preparazione in campo della nuova stagione, vista l’imminente partita di Coppa Italia contro il Bari, ma anche sul mercato dove la società sta cercando i migliori profili che si possano adattare al meglio alla nuova filosofia di gioco che darà lo stesso Allegri.

A Milanello sono già arrivati giocatori importanti come Samuele Ricci dal Torino e Luka Modric svincolatosi dal Real Madrid, ma ancora molto dovrà essere fatto.

Intanto, un pilastro della squadra rossonera ha deciso di rifiutare tutte le offerte che gli sono pervenute dall’Arabia Saudita. Il giocatore ha fatto la scelta di vita di rimanere in maglia rossonera.

Milan, il giocatore deciso: rifiutata l’Arabia Saudita

In questa prima parte del mercato tantissimi big della rosa rossonera hanno ricevuto delle offerte allettanti che li hanno fatti cincischiare e pensare di lasciare il club rossonero. Alcune di queste offerte sono arrivate anche per l’esterno, Christian Pulisic.

Il giocatore ha avuto delle proposte di ingaggio dall’Arabia Saudita, nello specifico dall’Al-Nassr. Ma il ragazzo ha deciso di mantenere la parola data al club rossonero e di rimanere ancora a Milanello per provare a far crescere le ambizioni della squadra a partire dalla prossima stagione.

Milan, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

Intanto, la società rossonera, sta lavorando, come detto, per rinforzare l’organico. In difesa il profilo che piace di più è sicuramente quello che porta al giovane difensore del Parma, Giovanni Leoni.

In mezzo si insiste ancora a fari spenti per provare a convincere il Club Brugge a cedere Jashari. Mentre per il reparto offensivo, circolano i nomi di Dusan Vlahovic, Boniface ed Embolo per arricchire ulteriormente il reparto.