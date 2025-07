Con Tudor non gioco, è meglio se vado via | Addio Juve, è stato bellissimo

Il giocatore ha deciso di trovare spazio altrove e vuole lasciare la Juventus già nel corso di questa estate

La Juventus sta lavorando sul mercato per provare a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il club bianconero, infatti, ha intenzione di tornare a lottare per la vittoria dello scudetto, anche se la concorrenza è davvero molto forte. In attacco, il club bianconero ha già annunciato l’arrivo a parametro zero di Jonathan David.

Ma ancora qualcosa andrà fatto. Igor Tudor potrà lavorare fin da inizio stagione e potrà conoscere ancora meglio i giocatori della rosa per capire su chi puntare. Il tecnico croato, inoltre, ritroverà due giocatori molto importanti come Bremer e Cabal che l’anno scorso sono stati fuori praticamente tutta la stagione a causa della rottura del crociato.

Andrà sicuramente recuperato un giocatore ed un investimento importante come Koopmeiners che ha deluso tantissimo l’anno scorso e deve sicuramente fare di più.

Intanto, un giocatore della rosa bianconera ha deciso di lasciare la squadra per trovare maggiore spazio altrove. Il ragazzo ha già detto sì alla sua nuova destinazione.

Juventus, il giocatore ha detto sì: trattativa in corso

La Juventus potrebbe dire addio molto presto a Weah. L’esterno statunitense non ha giocato molto nella passata stagione ed ha intenzione di trovare maggiore continuità altrove.

Una società sta provando ad imbastire dialoghi con la società bianconera. Si tratta del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il club francese, secondo Fabrizio Romano, avrebbe anche il gradimento del ragazzo per il trasferimento e la formula, ad oggi, sembra quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

Juventus, tutti i profili per il mercato estivo

La Juventus sta provando a rinforzare la rosa per provare a lottare per lo scudetto nella prossima stagione. Il club bianconero, per la difesa, punta molto sul giovane Leoni del Parma.

In mezzo piace tantissimo Hjulmand dello Sporting Lisbona che costa un cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. In avanti, occhio alla situazione che porta a Sancho, mentre in uscita si proverà a dare via Dusan Vlahovic fuori dal progetto e che pesa tantissimo a bilancio.