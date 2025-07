Pagano la clausola di Dumfries | Addio nerazzurri, è stato bellissimo. Pronto per una nuova avventura

Denzel Dumfries potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in estate: un club valuta di pagare la clausola

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, infatti, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi dai suoi dirigenti Marotta e Ausilio nella passata stagione, visto che la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno sottostare ai dettami della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che al momento rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per aver puntato, per la panchina nerazzurra, su un tecnico inesperto come Christian Chivu.

Intanto, occhio alla situazione di Denzel Dumfries. Il terzino ha gli interessi di alcune big europee che potrebbero pagare la clausola risolutoria da 25 milioni di euro.

Inter, Dumfries può partire: occhio alle big europee

L’Inter deve stare molto attenta per quanto riguarda la situazione inerente a Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, nel suo contratto, ha una clausola risolutoria che ingolosisce alcune big europee visto che ha il valore di 25 milioni di euro da pagare in un’unica rata.

Su di lui si è parlato degli interessi da parte di Barcellona e Manchester City e anche di qualche sondaggio da parte dell’Atletico Madrid. Ma non manca molto prima di capire quale sarà il futuro del giocatore nerazzurro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri, intanto, dovranno fare davvero tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, l’obiettivo è quello di fare un grande ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa.

Serviranno sicuramente due difensori giovani e forti, così come un centrocampista fisicamente strutturato ed una mezz’ala di qualità. Infine, anche un attaccante con caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti e che garantisca una buona dose di gol, cosa che è mancata nelle ultime due stagioni giocate.