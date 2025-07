E’ il momento di andare in un TOP CLUB | Colpo di scena Baschirotto, può cambiare definitivamente la sua vita

Baschirotto potrebbe lasciare il Lecce in estate per provare a fare il grande salto in una big italiana

Tantissime società del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno lavorando duramente per valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico. L’Inter, per esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate.

Il club nerazzurro dovrà avviare una grande opera di ricambio generazionale e dovrà ringiovanire l’organico. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro ha in mente di fare un mercato molto importante.

Il Milan, invece, ha intenzione di riscattare l’ultima stagione deludente e per farlo si è affidato alla guida tecnica del duo Tare-Allegri. Mentre, la Juventus, ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, a proposito di mercato, uno dei protagonisti potrebbe essere il difensore del Lecce, Baschirotto. Il giocatore vuole fare un salto in avanti nella sua carriera.

Lecce, Baschirotto può partire: ecco chi lo vuole

Come riportato dal sito Calciomercato.com, il Lecce potrebbe dare avvio ad un rinnovamento della sua rosa. L’impressione, dopo la salvezza conquistata, è che si sia chiuso un ciclo e adesso bisogna ripartire con volti nuovi.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Salento c’è sicuramente il difensore Baschirotto. Per lui potrebbero aprirsi le strade di società che hanno ambizioni superiori a quelle dei giallorossi. In passato si era parlato di un interesse dell’Atalanta per lui, ma occhio al Torino di Baroni, tecnico che è grande estimatore del ragazzo.

Lecce, il mercato passa dalle cessioni

Tanto del mercato del Lecce passerà dalle cessioni. Dopo l’addio a Dorgu a gennaio, andato al Manchester United, altri potrebbero partire in estate. Krstovic piace a tanti, soprattutto al Leeds, ma non c’è ancora accordo tra le parti.

Ma occhio anche alle posizioni di Falcone e di Ramadani che potrebbero, anche loro, fare un salto in avanti per quanto riguarda la loro carriera.