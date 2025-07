Cambio maglia, lascio i bianconeri | L’attaccante firma con un’altra BIG del campionato: trasferimento chiuso

L’attaccante ha deciso di lasciare la squadra e andare a giocare con un’altra big: affare praticamente fatto

Molte società del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno iniziato a valutare i migliori profili per quanto riguarda le proprie esigenze a livello tecnico-tattico. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una grande opera dal punto di vista del ricambio generazionale e del ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto e la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro è pronto a fare un mercato molto importante.

Il Milan, invece, ha intenzione di riscattare l’ultima stagione molto deludente. Per farlo, i rossoneri si sono affidati alla guida tecnica del duo Tare-Allegri. Mentre la Juventus ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria del tricolore.

Intanto, arriva un trasferimento che farà sicuramente molto discutere. Il giocatore lascia i bianconeri per andare a giocare in un’altra big del campionato.

Mercato, scelta fatta: il giocatore lascia i bianconeri

Il mercato di Serie C si infiamma e da vita ad un trasferimento molto importante per quanto riguarda la categoria. Infatti, l’attaccante classe 1993 Francesco Forte, in forza all’Ascoli, è molto vicino a vestire la maglia della Salernitana secondo quanto è stato raccolto dalla redazione di TMW.

Il giocatore ha vissuta una stagione molto complicata con la squadra bianconera in quest’ultimo anno e, per questo, ha deciso di sposare il progetto ambizioso della squadra campana che ha intenzione di ritornare nuovamente in Serie B.

Mercato, tutti gli obiettivi delle big di Serie A

Intanto, in Serie A, le big si muovono. Detto dell’Inter che dovrà fare tantissimo, il Milan sta insistendo per arrivare all’acquisto di Jashari e Douè. Il Napoli è vicino a Beukema e Noa Lang e vuole affondare il colpo anche per Lucca.

La Juventus riscatterà Conceicao e ha in mente di provarci per Sancho come è stato nella passata stagione.