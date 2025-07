Vieni all’Inter, sei sprecato in quel piccolo club | Qui giochi per lo scudetto: MAROTTA CHIUDE IL COLPO

L’Inter sta puntando un giocatore che è un vero e proprio pallino di Marotta: i nerazzurri vogliono solo lui

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di rimediare ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate visto che la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti nerazzurri, dovranno sottostare ai dettami della nuova proprietà Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone a causa dell’aver puntato su un tecnico inesperto come Christian Chivu per la panchina interista.

Intanto, la dirigenza, sta provando a rinforzare la rosa e c’è un giocatore su tutti che ha incantato gli addetti ai lavori del club. Marotta spinge tanto per averlo a Milano.

Inter, si punta ad un giocatore: Marotta vuole solo lui

L’Inter punta forte su Giovanni Leoni per la propria retroguardia difensiva. Il giovane classe 2006 ha incantato prima con la maglia della Sampdoria e poi con quella del Parma ed è diventato la priorità per il club di viale della Liberazione.

Un giocatore il cui costo del cartellino, però lambisce i 40 milioni di euro. Insomma, un’operazione non facile anche perchè c’è la forte concorrenza di Milan e Juventus sul ragazzo. Chivu ha fatto espressamente il suo nome, vedremo se la dirigenza lo accontenterà.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare davvero tantissimo per avviare il ricambio generazionale della rosa per la prossima stagione. Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti.

In mezzo, ci vorrà un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità capace di creare la superiorità numerica. In avanti, invece, un giocatore con caratteristiche differenti e capace di dare buona presenza in zona gol. Insomma, la dirigenza ha tanto lavoro da fare.