Il grande allenatore finisce in carcere | In manette dopo una mega rissa: VICENDA SURREALE

Il grande allenatore è finito in manette a causa di una rissa: una vicenda incredibile e sorprendente

Il mondo del calcio è stato da sempre costellato da vicende che hanno riguardato comportamenti particolarmente discutibili non solo in campo, ma soprattutto fuori dal campo. Tante volte, sui giornali, sono apparsi articoli che hanno parlato di calciatori che non hanno avuto propriamente una condotta idonea.

Si ricordi, per esempio, l’auto di distrutta da Arturo Vidal alla Juventus o le serate di Nainggolan o ancora l’auto di Eto’o distrutta da Balotelli durante il suo periodo all’Inter. Insomma, se queste rappresentano vicende che sicuramente fanno piacere, ve ne sono anche delle alte che incrociano l’illegalità.

E’ l’esempio della leggenda brasiliano ed ex attaccante di Milan e Real Madrid, Robinho, che è stato condannato a dover scontare ben nove anni di carcere a causa di una violenza sessuale.

Intanto, tra queste vicende, una riguarda anche un grandissimo ex allenatore che ha fatto la storia del calcio e che, da tanti, viene considerato come uno dei due migliori tecnici di tutti i tempi.

Il carcere dopo la rissa: la vicenda assurda dell’ex allenatore

Uno dei più grandi protagonisti della storia del calcio, quantomeno per quanto riguarda il ruolo dell’allenatore, è sicuramente Sir Alex Ferguson. L’ex manager del Manchester United è oramai andato in pensione, ma ancora il club non è mai riuscito a trovare un altro allenatore alla sua altezza.

In passato, però, lo scozzese è stato protagonista di un episodio incredibile. Infatti, da giovane, dopo una serata in un pub, l’ex tecnico uscì ubriaco e iniziò a dare fastidio ai passanti fuori. La vicenda si concluse con Ferguson ammanettato e finito nel carcere di Glasgow, con la decisione del Tribunale che comminò poi sanzione in una multa.

Sir Alex Ferguson, una leggenda in panchina

Sebbene da calciatore abbia avuto una carriera alquanto normale, in panchina Ferguson è stato sicuramente, insieme a Guardiola, il miglior allenatore di tutti i tempi. Un manager capace di gestire ogni aspetto di un club e capace di avere la sensibilità di intuire quando intervenire a cambiare le cose.

Al Manchester United rimpiangono gli anni con lui in panchina, visto che da allora il club non è riuscito a risorgere e non sta riuscendo ad avere stagioni soddisfacenti.