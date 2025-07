LASCIA I NERAZZURRI: non c’è spazio per lui in rosa | CESSIONE OBBLIGATORIA

Per la squadra nerazzurra potrebbe esserci una cessione: il giocatore non rientra nei piani del club

Tantissimi club di Serie A hanno già iniziato, da parecchi mesi, a programmare quello che è il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per le rispettive rose. L’Inter, ad esempio, deve porre rimedio ai grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio.

La società nerazzurra deve dare avvio ad un profondo ricambio generazionale e ad un ringiovanimento della rosa. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare un solco tra sè e le avversarie e aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria dello scudetto e la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro è pronto ad investire pesantemente sul mercato.

Il Milan, invece, ha ritrovato entusiasmo dopo l’ultima stagione per l’arrivo del duo Tare-Allegri, mentre la Juventus ha intenzione di lottare nuovamente per la vittoria del tricolore.

Intanto, la società nerazzurra ha preso la sua decisione: il giocatore non rientra nei piani del club e sarà ceduto in estate. Per lui non c’è più spazio in rosa.

Serie A, cessione in vista per i nerazzurri

L’Atalanta sta impostando il suo mercato estivo dopo l’addio a Gasperini e l’arrivo dell’allievo Ivan Juric sulla panchina. Molto passerà dalla cessione di alcuni big, ma occhio anche alle uscire dei giocatori considerati in esubero.

Tra questi c’è anche il difensore centrale classe 2003, Bonfanti. Su di lui c’è il forte interesse da parte del Pisa, ma occhio all’inserimento delle ultime ore da parte del Parma che potrebbe prelevarlo a maggior ragione nell’eventualità di un addio di Leoni.

Atalanta, il mercato passa dalle cessioni di alcuni big

L’Atalanta si trova in una fase di ricambio generazionale. L’addio di Gasperini, infatti, potrebbe non essere l’unico per la squadra bergamasca. Varie big si sono interessati ai gioielli della rosa nerazzurra.

Da Scalvini a Ederson, fino a Retegui e Lookman, dalle loro cessioni potrebbe nascere un bel gruzzoletto da reinvestire per fare partire un nuovo progetto fresco e privo delle scorie dell’ultima stagione che si è conclusa con qualche problema.