VIA DA QUI, non mi servi a nulla | Conte lo mette sul mercato: CESSIONE NECESSARIA PER IL NAPOLI

Antonio Conte ha deciso di non puntare sul giocatore: la società lo ha messo definitivamente sul mercato

La scorsa stagione il Napoli è riuscito a fare un vero e proprio miracolo sportivo. La squadra di Antonio Conte è riuscita a sovvertire i pronostici e a vincere lo scudetto davanti all’Inter che era stata data da tutti, alla vigilia, come la favorita. Un traguardo molto importante che ha permesso di cucire sulla maglia azzurra il quarto tricolore.

I meriti sono da dividere in più parti. Dal presidente Aurelio De Laurentiis che è riuscito ad affidare la squadra a persone competenti sia dietro la scrivania, sia per quanto riguarda il campo. A Giovanni Manna che è riuscito a costruire una grande squadre, fino ad Antonio Conte che è riuscito a far superare, nuovamente, i propri limiti ai propri giocatori.

Adesso, le parti si sono già riunite per programmare il futuro e l’intenzione è quella di fare un grandissimo mercato, puntando su giocatori molto forti e capaci di aprire un ciclo di vittorie.

Intanto, c’è un giocatore che non rientra più nei piani della società e dell’allenatore. Conte ha deciso di metterlo sul mercato per reinvestire la cifra su altri giocatori.

Napoli, Conte non punta più sul suo giocatore

Il Napoli ha messo sul mercato il centrocampista Cajuste. Il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte, così come era successo la scorsa estate. E c’è un club pronto a prelevarlo.

Infatti, il Besiktas, sta spingendo per acquistarlo ed è molto vicino a farlo. Infatti, la formula del passaggio dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto con la cifra di 1,5 milioni per la prima, mentre di 13,5 per la seconda. Insomma, il Napoli potrebbe liberarsi presto di un altro esubero per poi puntare alle entrate.

Napoli, grande mercato in vista

Dopo l’arrivo di Kevin de Bruyne, il Napoli è molto vicino a prelevare i due olandesi Noa Lang e Beukema. Ma non è finita qui. Infatti, la società partenopea ha intenzione di rinforzare anche le corsie esterne e l’attacco.

Come terzino si punta Juanlu, mentre per l’attacco si cerca Ndoye e Chiesa. In avanti, Lucca sembra essere vicino, ma il sogno è Nunez.