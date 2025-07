PAGANO LA CLAUSOLA: calciomercato Inter, c’è l’interesse a SORPRESA | CHE AFFARE

L’Inter potrebbe perdere un big della sua rosa: un club disposto a pagare la clausola nel suo contratto

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il prossimo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra deve porre rimedio agli errori grossolani commessi la scorsa stagione da Marotta e Ausilio che non hanno rinforzato la squadra a dovere e non le hanno permesso di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, i due dirigenti, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Non un compito semplice per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per avere scelto, per la panchina nerazzurra, un allenatore esperto come Christian Chivu.

Intanto, arriva la notizia che fa sobbalzare il club nerazzurro. Infatti, una big europea sarebbe pronta a pagare la clausola risolutoria presente nel contratto di un big della rosa.

Inter, una big europea prova a strapparti il titolare

L’Inter, in questa sessione di mercato, potrebbe perdere Denzel Dumfries. L’esterno olandese, infatti, può partire dal momento che ha presente sul suo contratto una clausola risolutoria dal valore di 25 milioni di euro. Clausola che, va detto, deve essere pagata per intero ed entro il 15 luglio.

E, a tal proposito, c’è una big europea pronta a farsi sotto in questo senso e si tratta del Barcellona che l’anno scorso ha visto il valore del giocatore di presenza e ora potrebbe pensare a lui per la sua corsia destra di difesa.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare tantissimo sul mercato estivo per rimediare agli errori gravi fatti dai suoi dirigenti. Il club nerazzurro dovrà necessariamente ringiovanire l’organico.

In difesa serviranno due elementi giovani e forti. In mezzo, un giocatore muscolare ed una mezz’ala di qualità e fantasia. Invece, in avanti, almeno due elementi capaci di far gol e con caratteristiche differenti rispetto a quelle presenti in rosa attualmente all’Inter.