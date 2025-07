RESTO AL MILAN, Allegri mi vuole a tutti i costi | PER ME E’ UNA RINASCITA

Il giocatore rossonero vuole rimanere in maglia rossonera e riscattare dopo una stagione tra alti e bassi

Il Milan, dopo la deludente stagione dello scorso anno, ha deciso di ripartire dalla coppia formata da Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo albanese, è impegnato nella costruzione della squadra, mentre il tecnico vuole velocizzare il processo per portare la squadra a lottare per la vittoria dello scudetto.

Un cambio totalmente radicale anche per quanto riguarda l’umore dell’ambiente, che vede in Allegri l’allenatore che ha permesso, prima di Pioli, di vincere il campionato alla squadra rossonera. Dunque, un ritorno molto gradito e che ha entusiasmato tantissimi tifosi delusi dopo quanto accaduto l’anno scorso.

Ci sono alcuni giocatori che verranno ceduti perchè non rientrano nei piani del club rossonero, mentre altri verranno valutati in ritiro per capire cosa farne nelle prossime settimane.

Intanto, uno di loro, ha manifestato la sua volontà di vestire ancora la maglia rossonera, dopo una stagione fatta di qualche alto e bassi, soprattutto alla fine.

Milan, il giocatore ha deciso: vuole restare in maglia rossonera

Il Milan dovrà capire su quali giocatori potrà contare nella prossima stagione. E, a tal proposito, ce n’è uno che ha intenzione di rimanere a Milanello anche l’anno prossimo e vuole convincere Massimiliano Allegri in ritiro.

Si tratta di Santiago Gimenez che ha parlato così del suo futuro: “A Milano sto vivendo un sogno, mi sento a casa. Ringrazio Dio per avermi dato questa possibilità in una squadra grande come il Milan. Credo che siano usciti molti rumors sul fatto che potrei partire, ma io sto bene lì. Ho parlato con la dirigenza e con lo staff tecnico e l’idea è che io resti”.

Milan, tutti gli obiettivi sul mercato estivo

Dopo gli arrivi di Modric e Ricci, i rossoneri stanno lavorando duramente per completare il centrocampo con l’acquisto di Jashari. Il giocatore è molto vicino ai rossoneri e si aspetta una risposta definitiva dal Club Brugge.

In difesa l’obiettivo principale è quello di Leoni, mentre in avanti piace Lucca, ma occhio anche alla suggestione Dusan Vlahovic che potrebbe lasciare la Juventus in estate.