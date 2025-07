Sarri non mi vuole, me ne vado addirittura in Serie C | CESSIONE OBBLIGATORIA PER LA LAZIO

La Lazio potrebbe cedere un giocatore in Serie C: il club cerca soldi per mettere a posto i conti a bilancio

La Lazio, dopo il mancato accesso alle coppe europee della passata stagione, rischia di rimanere fuori da ogni tipo di dinamica di mercato, soprattutto per quanto riguarda le entrate. Da qualche tempo, infatti, il club capitolino, ha problemi che riguardano l’indice di solvibilità che è richiesto dalla Lega per poter fare mercato.

Una situazione che, ovviamente, non permette di fare operazioni in entrata se non a fronte di uscite che possano mettere le cose al loro posto. Il presidente Claudio Lotito ha già messo le cose in chiaro e non ha intenzione di vendere i migliori giocatori della rosa e perdere asset importanti per quanto riguarda la competitività.

Pertanto, la possibilità di poter fare degli acquisti è aggrappata solamente a delle uscite di minor tenore. Insomma, una situazione sicuramente non semplice.

Intanto, un giocatore potrebbe lasciare la squadra biancoceleste per andare a giocare addirittura in Serie C nella prossima stagione e portare soldi freschi nelle casse del club.

Lazio, il giocatore non rientra nei piani: potrebbe andare in Serie C

Dopo la doppia esperienza in prestito nella passata stagione, il centravanti classe 2002, Artistico, ritornerà alla Lazio per rimettersi agli ordini di Maurizio Sarri. Ma il tecnico toscano ha già detto che il ragazzo non rientra nei piani, per cui è in uscita e su di lui ci sono alcuni interessi dalle serie minori.

In Serie B quello dello Spezia che sembrava spingere, adesso è in stand-by. Quello più concreto arriva dalla Serie C e dalla Salernitana. I biancocelesti vorrebbero cederlo a titolo definitivo per avere qualche soldo in più per l’indice di liquidità.

Lazio, tanti gioielli nelle mire delle big europee

La Lazio, in rosa, ha tanti giocatori con i quali poter fare cassa e poter arrivare alla quota richiesta per raggiungere un corretto indice di liquidità.

Profili come Gila, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni e Castellanos fanno gola a tantissime big europee. E chissà che qualcuno di loro non possa davvero partire in estate. Anche se trattare con Lotito non è mai cosa semplice.