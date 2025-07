VARDY in Serie A, affare CHIUSO | Ecco tutti i dettagli del trasferimento

Jamie Vardy potrebbe arrivare in Serie A in estate: il giocatore è pronto per una nuova esperienza professionale

Tantissimi club di Serie A hanno già iniziato da parecchi mesi a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare le rispettive rose. L’Inter, ad esempio, dovrà rimediare agli errori grossolani commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una pesante fase di ricambio generazionale e di ringiovanimento. Il Napoli, invece, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria dello scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro si sta preparando a fare un grandissimo mercato.

Il Milan ha intenzione di riscattare la passata stagione e per farlo si è affidato al duo Allegri-Tare, mentre la Juventus ha intenzione di lottare con le altre big per vincere lo scudetto.

Intanto, un grande attaccante come Jamie Vardy potrebbe arrivare nel nostro campionato. Un club ci sta pensando molto seriamente come rinforzo sul mercato estivo.

Serie A, arriva Vardy? L’attaccante piace molto ad un club

Jamie Vardy potrebbe arrivare in Serie A nella prossima stagione. Il club che si sta interessando a lui in queste ore è il Genoa di Patrick Vieira. Il tecnico ha dato il suo placet all’affare e adesso toccherà alla società ligure portare a termine la trattativa.

Dopo l’esperienza al Leicester, per il bomber si prospetterebbe una nuova esperienza professionale. E il campionato italiano potrebbe essere un gran bel banco di prova per lui. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà l’accelerata definitiva.

Genoa, ecco chi piace per il mercato estivo

Il Genoa, come ogni stagione, dovrà fare un mercato in cui cederà i pezzi migliori, per trovare dei giocatori capaci di valorizzarsi e di raggiungere anche la salvezza. In quest’ottica si pensa al ritorno di Zanoli dal Napoli, ma non è finita qui.

Infatti, piace tantissimo anche il trequartista dell’Inter, Valentin Carboni che potrebbe rientrare in un affare più ampio che coinvolgerebbe anche De Winter.