Vogliamo Esposito: richiesta ufficiale all’Inter | Marotta lo cede alla rivale di Serie A

Sebastiano Esposito potrebbe lasciare l’Inter e un grande club di Serie A lo avrebbe chiesto ai nerazzurri

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il proprio mercato estivo per costruire la squadra in vista della prossima stagione. La società nerazzurra deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la scorsa estate, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non si è riusciti a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i dirigenti nerazzurri dovranno sottostare ai dettami dati dalla nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per quanto riguarda la scelta di un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, Sebastiano Esposito potrebbe lasciare definitivamente i nerazzurri in estate. L’attaccante è seguito da un grande club di Serie A che vorrebbe acquistarlo al più presto.

Inter, Esposito via? Ecco chi lo vuole

Sebastiano Esposito potrebbe lasciare l’Inter in estate. L’attaccante nerazzurro non rientra nei piani del club e per questo potrebbe trovare maggiore fortuna altrove. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe una big di Serie A sul ragazzo.

Si tratta della Fiorentina che, soprattutto se dovesse andar via Moise Kean potrebbe puntare tutto sul classe 2002 per l’attacco. I nerazzurri chiedono una cifra compresa tra i 7 e i 10 milioni di euro. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, lavora ancora per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I nerazzurri stanno dando avvio ad un’opera di ricambio generazionale.

In difesa serviranno due elementi giovani e forti, mentre in mezzo mancano un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità e dribbling. In avanti, si cercando almeno due elementi che abbiano caratteristiche particolari e buona presenza in zona gol. Le prossime settimane ci diranno di più in questo senso.