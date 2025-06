DRAMMA FERRARI, ecco una vera batosta per il futuro | IMPOSSIBILE NON DISPERARSI

Arrivano cattive notizie per quanto riguarda la Ferrari: parole che sicuramente non faranno piacere

Nella stagione di Formula 1 in corso sono state tantissime le novità che hanno riguardato soprattutto i piloti che da una scuderia sono passati ad un’altra. L’esempio più fulgido e che sicuramente ha fatto più parlare di sè è stato quello del pilota inglese Lewis Hamilton, che è passato dalla Mercedes alla Ferrari.

Un passaggio che ha esaltato i tifosi della Rossa che hanno visto la possibilità di competere per le prime posizioni vista la presenza di due piloti che puntano alla vittoria. Ma le cose non sono andate esattamente così e i due ferraristi sono stati costretti ad inseguire fin dal primo momento a causa di errori grossolani da parte della scuderia e di una vettura poco competitiva.

Questa situazione ha portato grandi malumori anche ai piloti stessi che hanno esternato la cosa sia privatamente che in pubblico e vogliono vedere miglioramenti tangibili.

Intanto, arrivano parole che preoccupano i tifosi della Ferrari per quanto riguarda i piani futuri della scuderia. Una vera e propria batosta per una scuderia gloriosa come quella italiana.

Ferrari, parole molto dure da parte di un ex pilota

La Ferrari, in questo momento, non riesce ad essere proprio competitiva. La scuderia italiana non sta riuscendo ad essere ambiziosa come in passato e a dare fastidio alle altre scuderie che in questo momento si stanno giocando il mondiale. E come se non bastasse sono arrivate anche parole molto dure.

L’ex pilota, Glock, ha detto la sua sul momento della Rossa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: “Le prestazioni non sono all’altezza, c’è sempre lo stesso problema, non c’è continuità all’interno del team. Sembra che si agisca solo per tamponare le emergenze. Si spegne un incendio e si va avanti. Manca una visione a lungo termine”.

Ferrari, la strada per la competitività è molto lunga

La Ferrari, già da parecchi anni, è in uno stato che non le consente di competere con le altre scuderie. La scuderia italiana non sta garantendo ai propri piloti la possibilità di gareggiare alla pari e questo genera tantissime tensioni.

Addirittura, ci sono voci della possibilità che Hamilton e, soprattutto, Leclerc, possano lasciare a fine stagione perchè stanchi di non riuscire ad ottenere risultati nonostante gli sforzi.