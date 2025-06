AFFARE FATTO CON LA FIORENTINA: arriva Dodò, trattativa chiusa | Cambia maglia, ma resta in Serie A

Dodò potrebbe salutare la Fiorentina in estate, ma potrebbe rimanere ugualmente in Serie A nella prossima stagione

Tantissimi club di Serie A hanno già iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il loro futuro per quanto riguarda il mercato. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare al meglio i migliori profili che possano adattarsi ai rispettivi progetti tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, deve rimediare agli errori commessi da Marotta e Ausilio e avviare una fase di ricambio generazionale.

La proprietà Oaktree ha deciso di rinnovare la rosa con un ringiovanimento della stessa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare un solco tra sè e le avversarie, facendo partire un ciclo vincente. Dopo la vittoria del quarto scudetto e dopo la permanenza di Antonio Conte, gli azzurri vogliono fare una mercato faraonico.

Il Milan, invece, vuole riscattare l’ultima stagione e per farlo si è affidata alla gestione del duo Tare-Allegri, mentre la Juventus ha intenzione di lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere il terzino della Fiorentina, Dodò che potrebbe cambiare maglia, ma rimanere ugualmente in Serie A.

Fiorentina, Dodò saluta? Il giocatore potrebbe rimanere in Serie A

Il terzino della Fiorentina, Dodò, potrebbe lasciare la squadra Viola in estate. Il giocatore, infatti, ha tante squadre interessate, ma nelle ultime ora ce n’è una che starebbe spingendo per averlo nella prossima stagione.

Si tratta della Roma che, secondo l’emittente locale, Rete Sport, avrebbe individuato in lui il giocatore perfetto per risolvere i problemi esistenti sulla corsia di destra oramai da parecchio tempo. Nelle prossime settimane potrebbero partire i primi discorsi.

Roma, tutti gli obiettivi di mercato estivo

Dodò. in realtà, è la prima alternativa ad un altro brasiliano. Infatti, Gasperini, avrebbe indicato in Wesley del Flamengo, il rinforzo perfetto per la corsia destra giallorossa. Come centrali piacciono molto Lucumì e Solet.

In mezzo, il sogno è sempre quello di Frattesi, ma occhio anche a Kessiè. Mentre in avanti piacciono molto Lorenzo Lucca e Giacomo Raspadori. Ma prima bisogna occuparsi di fare plusvalenze entro il 30 giugno per non incorrere in sanzioni del FFP.