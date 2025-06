“E’ difficile”: BOMBA INTER | C’entra Simone Inzaghi: L’ANNUNCIO DEVASTA L’AMBIENTE

Arriva l’annuncio di un giocatore nerazzurro che riguarda Simone Inzaghi e il suo addio all’Inter

L’Inter sta lavorando e si ritrova in una fase dove tantissime cose potrebbero cambiare. La squadra nerazzurra, infatti, dopo aver perso la finale di Champions League, ha visto l’addio di quello che, fino a quel momento, era stato il condottiero della squadra, ovvero Simone Inzaghi che ha deciso di accettare la corte a suon di milioni dell’Al-Hilal.

Una scelta che ha trovato Marotta e Ausilio molto impreparati visto che, nonostante le voci, non aveva un sostituto a portata di mano. Alla fine, la scelta, è ricaduta su Christian Chivu. Il tecnico rumeno ha creato parecchi mugugni al suo arrivo, dal momento che in panchina ha allenato solamente 13 partite. Troppo poco per arrivare all’Inter.

Oltre a quanto successo con l’ex tecnico nerazzurro, tanto potrebbe accadere anche per quanto riguarda il futuro di tantissimi giocatori della rosa presenti attualmente.

Intanto, un giocatore interista ha parlato proprio dell’addio di Inzaghi e ha mandato un messaggio che sicuramente ha colpito tanto tutto il mondo nerazzurro che si era legato al tecnico.

Inter, il giocatore ammette: “E’ difficile”

L’Inter, in questo momento, si trova negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. La squadra nerazzurra, però, potrebbe avere tantissimi cambiamenti per quanto riguarda l’organico attualmente presente. I giocatori, intanto, stanno ancora assimilando l’addio di Simone Inzaghi che ha deciso di andare in Arabia Saudita.

E, a proposito dell’ex tecnico nerazzurro, ha parlato Denzel Dumfries. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “E’ stato molto difficile per me e per tutti, eravamo molto legati ad Inzaghi. Sono arrivato all’Inter insieme a lui, tutto quello che ho costruito all’Inter è stato insieme a lui”.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

Intanto, la società nerazzurra, sta lavorando duramente per quanto riguarda il mercato visto che bisogna rimediare agli errori commessi nella passata stagione e bisogna ringiovanire la rosa di Chivu.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. Poi, servirà anche un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità. Infine, in attacco, almeno due elementi con caratteristiche differenti e che abbiano una discreta presenza in zona gol.