VATTENE VIA, qui non servi | Chivu lo mette alla porta, Marotta lo regala in Premier

Il giocatore nerazzurro è fuori dai piani del club che lo ha messo sul mercato: ci sono richieste dalla Premier

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato per costruire la rosa per la prossima stagione. Il club nerazzurro, infatti, deve necessariamente porre rimedio agli errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione, perchè la rosa non è stata rinforzata a dovere e non si è riusciti a far fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i dirigenti interisti dovranno sottostare alle richieste della nuova proprietà Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Una sfida non facile per Marotta e Ausilio che sono già nell’occhio del ciclone per la scelta dell’allenatore, visto che hanno affidato la panchina ad un quasi esordiente come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore della rosa nerazzurra rimane fuori dai piani anche con il tecnico rumeno. Il giocatore ha delle richieste di mercato dalla Premier League.

Inter, decisione presa: il giocatore non rientra nei piani

L’Inter ha deciso: Mehdi Taremi è fuori dai piani del club. L’attaccante iraniano, che in questo momento sta vivendo una vicenda personale molto delicata, ha deluso rispetto alle attese che c’erano su di lui la passata stagione e non è riuscito a dare il suo contributo nè in zona gol, nè a livello di prestazioni.

Per questo, il club, lo ha messo alla porta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giocatore piace in Premier League e su di lui ci sono due squadre interessate. Si tratta del Fulham e del Nottingham Forest che potrebbero prenderlo a prezzo di saldo, visto che in nerazzurro è arrivato a parametro zero.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, programma il prossimo mercato e dovrà fare davvero tanti movimenti sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite.

In difesa serviranno due difensori giovani, in mezzo un centrocampista muscolare ed una mezz’ala di qualità. Mentre in avanti giocatori giovani, capaci di contribuire in zona gol.